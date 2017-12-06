Oran Mahallesinde yapımı hızla devam eden Oran Çankaya Evi 2018 yılının ilk aylarında hizmete girecek

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerine bir yenisini daha ekliyor. Son üç ayda Mutlukent, Bilkent, 100. Yıl ve Esat Çankaya Evlerini hizmete açan Belediye, Oran Çankaya Evi inşaatını da hızla tamamlıyor.

Oran Mahallesinde yapımı devam eden yeni Çankaya Evi, 2 bodrum kat ve zeminle birlikte 7 kattan oluşacak.

Oran Çankaya Evi , 4278 m² alan üzerinde yükseliyor. İçerisinde 305 kişilik konferans ve çok amaçlı salon, çocuk oyun odası, çalışma odası, derslikler, atölyeler ve sergi amaçlı fuaye alanı bulunacak. Engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği Çankaya Evi, bölgeye yeni bir soluk getirecek.

Çankayalıların günlük yaşantılarından boş kalan zamanlarını verimli geçirebilmeleri amacıyla semtlerde hobi ve meslek kurslarına erişebilecekleri Çankaya Evlerinin sayısını artırmak için çalıştıklarını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Evleri nde 7’den 77’ye her yaş grubundan vatandaşın hizmet alabildiğini söyledi. Çankaya Evlerinde hobi kurslarının yanı sıra özellikle meslek edinmeye yönelik kurslara da ağırlık verdiklerini vurgulayan Taşdelen, “Günümüz koşullarında işsizlikle mücadele etmek adına gençlerimize meslek öğretebilecek kurslara da yer veriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz iş yaratma ya da iş bulma imkanına kavuşuyor. Dijital fotoğrafçılık, modelistlik, takı tasarımı, senaryo yazarlığı, makyözlük, bilgisayarlı muhasebe bunlardan bazıları. Dileyenler bu kurslardan ücretsiz yararlanabiliyor. Bununla birlikte kadınlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlayacak, yaşlılarımızın birbirleriyle hoşça vakit geçirebileceği olanaklar da Çankaya Evlerimizde mevcut. Oran Mahallemizde açacağımız Çankaya Evinde de bu tür kurslara yer vereceğiz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin Çayyolu’ndan Cebeci’ye, Esat’tan Dikmen’e pek çok semtte 25 Çankaya Evi bulunuyor. Oran Çankaya Evi ve Birlik Mahallesi’nde yapılan Çankaya Evi de 2018 yılının ilk aylarında hizmete girecek.