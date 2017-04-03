Ordu’ya 16,05 Milyar TL Yatırım

Metin Gündoğdu

AK Parti İktidarları boyunca Ordu’ya önemli yatırımlar yapıldı. “Ordu son 14 yılda 16,05 Milyar TL yatırım aldı. AK Parti’den önce memur maaşları dahi ödenemiyordu.”



Ordu, Payına Düşeni Aldı

Ordu’nun havalimanından, sıcak asfalt yollara, toplu konuttan, sağlık ve turizm yatırımlarına kadar birçok alanda yatırım aldı, “2001 yılında IMF’ye 25,6 Milyar Dolar borcu olan bir Türkiye’den IMF’ye borç veren bir bir Türkiye’ye geldik. Siyasetteki istikrar ekonomiye ve yatırımlara da yansıdı. Cumhuriyet tarihinde kamu yatırımları 8,7 Milyar Dolar’ken, son 15 yılda 60,1 Milyar dolar kamu yatırımı gerçekleştirildi. Bu yatırımlardan Ordumuz da payına düşeni aldı. Son 14 yılda Ordu’ya 2,4 Milyar TL tarımsal destek verildi. Fındıkta alan bazlı gelir desteğini yanı sıra mazot, gübre ve toprak analizi desteği sağlandı. Sağlık alanında da önemli yatırımlar yapıldı. Ordulu hemşehrilerimiz otel konforundaki hastanelerle tanıştı. Ordu 320 Milyon TL sağlık yatırımı aldı. Sadece 14 Yılda Ordu’da Aile ve Sosyal Politikalar yardımları kapsamında 1,38 Milyar TL’lik yatırım yapıldı.”



Ordu’ya 16 Milyar TL Yatırım

Ordu-Giresun Havalimanın ticari ve turistik alanda da Ordu’ya hareketlilik kazandırdı “Ordu’yu diğer illere bağlayan devlet yolları 271 kilometreye şehir içi ve mahalle yollarını da 702 kilometreye uzattık. Ordudaki toplam karayolu ağı 973 Km. oldu ve yeni yolların yapımına da hızla devam ediliyor. Yılda 2 milyon yolcu kapasiteli olarak denizin üzerine inşaa edilen Ordu Giresun Havalimanı turistik ve ticari anlamda şehre önemli hareketlilik kazandırdı. Tüm bu yatırımlar ve diğer yatırımların toplamı 16,05 Milyar TL ediyor. AK Parti dönemindeki siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde kişi başına düşen milli gelir 3 bin Dolar’dan, 11 bin Dolar’a geldi. 16 Nisan’daki halk oylaması istikrar sürsün Türkiye büyüsün diye yapılacak bir oylamadır. Ordulu hemşehrilerimiz de istikrardan ve büyük Türkiye’den yana.”