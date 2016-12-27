Orhan Kemal Öykü Ödülü sahibini buldu

2016 Orhan Kemal Öykü Yarışması'nda birincilik "İt Gözü" isimli öykü kitabıyla Deniz Tarsus’un oldu.

Yıllardır Çukurova Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği Orhan kemal Öykü yarışması Çukurova Edebiyatçılar Derneği (ÇED) ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve işbirliğiyle düzenlendiği 2016 Orhan Kemal Öykü Ödül töreni Ramazanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Birincilik ödülünü İt Gözü öykü kitabı’nın yazarı Deniz Tarsus’a Plaket ve para ödülünü ödülünü Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Taymaz, Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin ve Kültür Turizm Müdürü Yusuf Delikoca’nın elinden ödülünü aldı. Katılımcı edebiyatçılar o günün anısına bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmediler.

ÇED Başkanı Halise Tekbaş, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen Orhan Kemal Öykü Yarışması'na edebiyatçıların her geçen yıl biraz daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Türk ve dünya edebiyatını ölümsüz eserler kazandıran Orhan Kemal'in daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayan Tekbaş, yarışmada seçici kurulun katılımcıların özgün eserlerde Türkçe'yi kullanımdaki özenini de göz önünde bulundurduğuna dikkat çekti.

Seçici kurul, Zafer Doruk, Buket Uzuner, Halise Tekbaş, Mazlum Vesek ve Onur Caymaz’a desteklerinden dolayı plaketle onurlandırıldılar.