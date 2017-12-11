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Orta yaş ve üstü Yenimahalleliler Zumba yapacak

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Orta yaş ve üstü Yenimahalleliler Zumba yapacak
“Spora ve sporcuya önem veriyoruz” diyerek ilçeye 6 adet spor merkezi kazandıran Yenimahalle Belediyesi, sağlık sorunları sebebiyle Zumba yapamayan orta yaş ve üstü ilçe sakinlerini Zumba Gold etkinliğinde buluşturdu.

Yenimahalleliler dünyanın en popüler grup fitness egzersizi Zumba’nın Türkiye’deki Zumba GOLD ZES’i Ecem Kuntay ile hem spor yaptı hem eğlendi. 

Yenimahalle sakinlerine sağlıklı yaşam, spor ve birliktelik ruhu kazandırmak amacıyla yıllardır tüm spor merkezlerinde Zumba dersleri veren Yenimahalle Belediyesi, şimdi de orta yaş ve üstü vatandaşlar için Zumba Gold eğitimlerine başlıyor.

İlk ders Zumba’nın zirve isminden

Aydın Onur Spor Merkezi’nde başlayan Zumba Gold yani yavaşlatılmış Zumba etkinliğinin tanıtım dersini Zumba’nın zirve isimlerinden Ecem Kuntay verdi.

Yenimahalleliler Zumba’yı çok sevdi

90'lı yıllarda dansçı ve koreograf Beto Perez tarafından Kolombiya'da ortaya çıkarılan ve dünya çapındaki en yaygın dans fitness programı olarak bilinen Latin esintili Zumba dansını, Yenimahalleliler çok sevdi.

Belediyenin Zumba kursları açıldığı günden beri müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerle, dans ederek zayıflamak ve form tutmak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Şimdi de bazı sağlık sorunları sebebiyle Zumba yapamayan 50 yaş ve üstü vatandaşlar Zumba Gold’un sağlıklı yaşam getirilerinden faydalanacak. Çünkü Zumba; kalbi koruyan, yaşam enerjisini arttıran, vücudu daha dinç hale getiren, kondisyonu arttıran, eğlenceli, stresi azaltan ve psikolojik faydaları bulunan sporların başında geliyor.

Bugünden itibaren düzenli olarak Zumba Gold derslerine katılmak isteyen Yenimahalleli vatandaşlar Yenimahalle Belediyesi Aydın Onur Spor Merkezi’ne giderek kayıt yaptırabilecekler.

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