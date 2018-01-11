Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinin izlerini taşıyan, Hürel ve Çağlayan mahalle camilerinde sona gelindi

İhtişamıyla görkemli bir manzara oluşturan mahalle camileri artık daha modern ve daha geniş bir alanda hizmet verecek.

755 metrekare inşaat alanına sahip Hürel Mahalle Cami ’sinde 470 kişi, Çağlayan Mahallesinde ise 235 kişi aynı anda ibadetini gerçekleştirebilecek. Ahşap ve taş işçiliği uygulanıyor Mahalle camilerine tarihi unsurların belirgin özelliği olan ahşap ve taş işçiliğinin en güzel şekilde uygulandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İnşa edilen diğer mahalle camilerimiz olan Kıbrıs Mahalle Cami’nin yüzde 75’i tamamlanırken, Kartaltepe Mahalle Cami’nin yapımı ise yüzde 85 oranında tamamlandı” dedi.