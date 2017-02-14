OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (OSİAD) 26’ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Tek listenin yarıştığı seçimlerde Kurt, güven tazeledi.

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurula Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

“Sanayicilerin yüzü gülmüyor”

Kurulda konuşma yapan Yaşar, Ankara’da OSTİM ve Siteler’in iki büyük üretim merkezi olduğuna dikkat çekti.

Başkan Yaşar, “OSTİMsadece Ankara’da değil Türkiye’de önemli bir sanayi merkezi. Ama ne yazık ki dış politikadaki sorunlar nedeniyle sanayiciler Türkiye’nin komşularına ihracat yapamıyor, bu yüzden de sanayicilerin yüzügülmüyor. Siyaset bu şekliyle devam ettiği müddetçe işadamlarından başarı beklenemez. İşadamının üretmesi ve satması için heyecanının olması gerekir. Onları karamsarlığa iterek bunu yapamazsınız. Vergileri indirmek, belirli bölgelere teşvikler getirmek önemlidir, faydası olabilir ama en önemli fayda ülkede huzurun olmasıdır, herkesin kardeşçe yaşamasıdır” dedi.

“Güçlü ekonomi ancak güçlü demokrasi ile mümkün”

Güçlü ekonominin ancak güçlü demokrasi ile mümkün olabileceğini belirten Kurt ise “Demokrasinin standartlarını yükseltmeliyiz” diye konuştu.

Kurt, OSİAD’ın yerli üretimin, ihracatın, istihdamın, KOBİ’lerin önemini kavrayan bir dernek olduğunu ve bu yönde faaliyet yürüttüğünü vurgulayarak, “KOBİ’lerin finansa erişimi, yüksek teknolojili ürün üretimi gibi konuları sürekli gündemde tutuyoruz. Güçlü ekonominin güçlü demokrasi ile olacağına inanıyoruz. Demokrasinin standartlarını yükseltmek sürdürülebilir bir kalkınma için şart. OSTİM Ankara’nın sanayileşmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca birçok gelişmekte olan ülke için de rol model teşkil ediyor” dedi.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise OSTİM’in, Ankara’nın sanayileşmesinde çok ciddi bir başlangıç olduğunu, bölgenin yurtdışında da yakından izlendiğini söyledi. Kazakistan’da OSTİM Ofisi açtıklarını, muadilinin de OSTİM’de hizmete girdiğini belirten Aydın, ofislerin yurtdışına ihracatı artıracağına inandığını vurguladı.

“Ostim, dünya markası”

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, OSİAD’ın kuruluş sürecine ilişkin anılarını anlatırken “OSİAD, günden güne büyüdü, çıtayı hep yükseltti, Ankara’nın sayılı derneklerinden birisi oldu” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ostim’in yolu izi belli olmayan bir yer iken birlik ve dayanışma içindeki sanayicilerin çabalarıyla bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de OSİAD’ın çok önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtti. Sanayicinin can çekiştiğini belirten Keskin, bankaların tutumunu da eleştirdi.

Kurt başkanlığındaki liste yönetime seçildi

Tek listenin yarıştığı genel kurulda Kurt, yeniden başkanlık koltuğuna otururken yeni yönetim kurulunda Süleyman Ekinci, İsmet Beyazkılıç, Serhad Şahin, Ahmet Erbasan, Esat Hisarcıklılar, Ayşegül Çakmak Genç, Ayşe Beltan Saraçoğlu, Tayfun Angın, Ekrem Soylu ve Ali Turan yeraldı.