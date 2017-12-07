OSTİM’LİLER KENETLENDİ

ASTOP’un Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle düzenlediği törende OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, üstün hizmet ve başarı ödülüne layık görüldü. Aydın’ın ödülünü ise Nedret Yener başkanlığındaki ORSİAD Yönetimi verdi. OSTİM’liler törende kenetlendi.
Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından 5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü nedeniyle bu yıl da bir ödül töreni düzenlendi. ASO Kongre Salonu’nda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ve yönetim kurulu da tam kadro hazır bulundu. Aynı zamanda ASTOP Başkanlar Kurulu’nda yer alan ORSİAD Başkanı Yener, bu özel günde üstün hizmet ve başarı ödülüne layık görülen OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın’a plaketini taktim etti.
ORSİAD Yönetimi tarafından ödülü almak üzere kürsüye davet edilen Başkan Orhan Aydın, anlamlı bir konuşma yaptı. Bu ödülün kendisine yeni sorumluluklar yüklediğini, borçlandırdığını, daha fazla çalışması gerektirdiğini ifade eden Başkan Aydın, “Layık olmaya çalışacağım” dedi. OSTİM’li işadamlarının kenetlendiği törende ORSİAD Başkanı Nedret Yener de organize sanayi bölgesinin Orhan Aydın sayesinde marka haline geldiğini ifade etti. Yener, “Başkanımız Orhan Aydın’ın Dünya Gönüllüler Günü’nde, üstün başarı hizmet ödülüne layık görülmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamız, değerli büyüğümüz Orhan Aydın’a çok şey borçlu. Kendisine sonsuz teşekkürler” dedi.
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