OSTİM’LİLER KENETLENDİ

Açelya Aşkın / Editör

ASTOP’un Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle düzenlediği törende OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, üstün hizmet ve başarı ödülüne layık görüldü. Aydın’ın ödülünü ise Nedret Yener başkanlığındaki ORSİAD Yönetimi verdi. OSTİM ’liler törende kenetlendi.

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından 5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü nedeniyle bu yıl da bir ödül töreni düzenlendi. ASO Kongre Salonu’nda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ve yönetim kurulu da tam kadro hazır bulundu. Aynı zamanda ASTOP Başkanlar Kurulu’nda yer alan ORSİAD Başkanı Yener, bu özel günde üstün hizmet ve başarı ödülüne layık görülen OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ’a plaketini taktim etti.