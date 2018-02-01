Öveçler bölgesinde yer alan Huzur Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Çankaya Belediyesi’nin mevcut pazaryerlerini sadece pazaryeri olarak değil 7 gün 24 saat yaşayan ve kent meydanı havasına büründürdüğü pazaryerlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Sürekli yerleşimin ve ticari işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Öveçler bölgesinde yer alan Huzur Pazaryeri nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çankaya Belediyesi’nin birer kent meydanına dönüştürme amaçlı yeniden inşa ettiği pazaryerlerinden Huzur Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken pazaryeri haftanın tüm günü hizmet verecek şekilde tasarlanıyor.

Daha önce Aşıkpaşa ve Cebeci Pazaryerlerini yeniden düzenleyerek halkın hizmetine sunan 100. Yıl Pazaryerini yıkıp baştan yapan Çankaya Belediyesi, Esat Pazaryeri ile birlikte Huzur Pazaryerini de 2018’de vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor.

İçerisinde sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği, sebze meyve tezgahlarının yanı sıra alışveriş mağazalarının bulunacağı kapalı pazaryeri 4961 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Sebze ve meyve satışının yapıldığı günler dışında da vatandaşların kullanımına açık olacak olan Huzur Pazaryeri kent meydanı olarak da işlev görecek.