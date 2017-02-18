Oy İçin İnsanlara Kâfir Demek Ve Rönesans Öncesi Papazlar

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Referandum sürecinde Olduğumuz bu günlerde, sosyal medyada dini değerler kullanılarak Propaganda yapılmakta, yapılan paylaşımlarda, bir Müslüman ve hoca olarak tüylerim diken diken olmakta ve dehşete düşmekteyim.

Bundan yıllar yıllar önce Avrupa'da bir din anlayışı vardı papazlar, din sahibi kendileri imiş gibi davranır, kimini afaroz eder, cenneti satar, ceza kestirdiler. Netice itibariyle, Rönesans oldu, kilisenin etkisi kırıldı, laiklik ortaya çıktı ve benimsendi.

Günümüzde ülkemizdeki referandum süresi içinde bazıları, din adına hareket etmekte, İnsanları, oylarına göre değerlendirmekte, sırf kullanacağı oy yüzünde afaroz manasına gelen; kâfir, murted ve benzeri, diyebilmektedir.

Yine aynı kişiler, taraftarı oldukları kişileri, evliyalar mertebesine çıkararak, onunla olanları, Allah dostu kabul edip, cenneti hâk etmiş gibi sunmaktadırlar.

Peki bunlar doğru mudur?

Hayır yanlıştır, hemde çık yanlış, Ayet ve hadisleri anlatmadan önce derim ki; Kişi ile Allah arasında ki mertebyi biz bilemeyiz. Hele kullandığı oy ile hiç belirleyemeyiz, kâfir, fasık, şeytan deme hakkına da sahip değiliz.

Şu anda referandum sürecindeyiz, anayasada değişikliği yapılan 18 maddenin halkın görüşüne sunulmaktadır. Dini değerleri kullanarak, insanları ötekileştirmek, hele kafir olarak nitelemek, şeytan yandaşı ve benzetmesi yapmak, ya dini cehalettir günahtır ya da dini küçük bir çıkara alet etmekten çok büyük günahtır, Allah bizi korusun ya da, Allah katında indirilen dini değiştirmek veya görüşünü din olarak belirtmektir ki bu da şirktir.

1-Cahildir, dini bilgilere sahip olmadığından itibar ettiği, duyduğu, hoşuna ve görüşüne de uygun olduğu için, kendisi gibi düşünmeyenleri veya oy kullanmayanları, dini kullanarak hakaret etmekte, ötekileştirmekte, şeytana benzetmek veya kafir olduğunu söylemektedir.

Kişinin cehenneme girmesi için bu kadar günah yeter.

Çünkü burada cehalet bir günah, Allah'ın ayetini çikarına alet etmek ayrı bir günah, ve kul hakkı dediğimiz kendisi gibi düşünmeyenlere iftira ve hakaret etmesi ayrı bir günahtır.

Böyle yapan arkadaşlara tavsiyem şudur ki, hangi ortamda bu günahı işlemişse yine aynı ortam ve şartlar da o kişilerden özür dileyip helallik istemeleridir.

Çünkü yapılan oylama anayasanın 18 maddesini değişikliğidir ki dini bir önemi yoktur.

Maide suresi 3 ayet;

... Bugün sizin için dininizi Kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslami seçtim...( Diyanet meal)

Dinde bir eksiklik yok ki Haşa ve kella biz tamamlayalım.

Kimseye kâfi,r hele oy için deme hakkımız yoktur.

Ebu hüreyre ve İbni Ebi Vakkas(ra) anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Müslümana sebetmek (sövmek) fıstık, öldürmek de küfürdür. (kütüb-i Sitte 3947 1180)

Fudale İbnu Ubeyd(ra) anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

"Gerçek Mümin, halkın kendisinden malı ve canı hususunda emin olduğu kimsedir. Hakiki muhacir de hata ve günahlardan hicret eden kimselerdir (kütüb-i Sitte (3934) (7178))

Referandumda milyonlarca insanın oy kullanacak gerçeğiyle, her iki tarafa, Yani evet veya hayır Milyonlarca kişi oy kullanacak, her iki tarafta da milyonlarca ehli iman vardır. Onlara hakaret etmek hakkına hiç kimse sahip değildir.

Bir de bildiği halde sırf oy ve küçücük bir Menfaat için dini alet edenler, bu ayrı bir sıkıntıdır. Çünkü din çıkar veya menfaate alet edilemez, edildiği zaman din sahibi olan Allah bunun hesabını soracaktır.

Al-i İmran 19 ayet;

"Şüphesiz Allah katında din İslam'dir. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'in ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir."(diy. Meal)

Tarık el Eşca'ia radiyallahu anh Rasulullah Sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle söylediğini haber verdi;

"Kim Lailahe illallah der ve Allah'tan başka mabudlari ret ederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar (samimi olup olmadığı) meselesi Allah'a aittir (Müslim İman ((37) (23))

Müsluman ve kamil imanı, peygamberimiz sallallhu alehi ve sellem şöyle tarif etmiştir.

Hz. Enes (ra) peygamberimiz sallallhu alehi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz.( Buhari iman 8 Müslim İman 75 iman 19)

Ne tuhaf bir şey siyasi görüşünü her şeyden üstün tutmak.

Yine Hazreti Enes Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Sizden biri, kendi için sevdiğini, kardeşi içinde sevmedikçe gerçek imana eremezsiniz."

Ebu umame (ra); Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş;

"Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için vermezse, imanını Kemale erdirmiştir."

Yine sevdiklerini partisine göre sevmek veya buğz etmek.

Ebu Hureyre (ra)Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir;

"Müslüman; diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimselerdir." (Tirmizi iman (12) (2629) )

Rahmet ve merhamet dini olan İslam, Allah'in kullarına gönderdiği din dır. Kimse çıkarina alet etme hakkını kendinde bulamaz.

Birde dini bilgiye sahip olup etrafında Müslumanları toplayan adına ne denilse değilsin bazı kimseler var ve maalesef kendi görüşlerini din gibi sunarlar, onların halı mi? Allah hüküm verecektir.

Ben ancak şöyle diyebilirim ki, onların hali, Rönesans tan önceki Hristiyan din alimlerine haline benzemektedir.

Allah bizleri ve dinimizi bunların şerrinden korusun.

DUA VE SELAMLARLA.