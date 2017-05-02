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“Öyküleriyle Türkülerimiz” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

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“Öyküleriyle Türkülerimiz” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, kültür hazinemizin en önemli unsurlarından biri olan türküleri öğrencilerimizle buluşturmak amacıyla ikinci kez düzenlediği “Öyküleriyle Türkülerimiz” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muhterem Kurt, Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Türkülerin söylendiği ve hikayelerinin anlatıldığı bu özel günde konuklar duygu dolu anlar yaşadı.

Hikayesiz türkü yoktur

Programın açılış konuşmasında bir türkünün olması için hikayesi olması gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muhterem Kurt, “Bir türkü kolay oluşan bir husus değildir. Anadolu insanı duygularını türkülere yansıtmıştır. Onun için türkülerimiz buram buram Anadolu kokar. Çarşambasını sel alan sevdiğini el alan, düğünün, alayların, beylerin, gamın, kederin, ozanların, dillere destan aşıkların diyarıdır Anadolu” dedi.                                       

Türkülerin hikayesini bilmek çok önemli

İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, “Milletimizin geçmişine baktığınızda, o dönemlerde insanlarımızın yaşadıkları ne varsa türküye dönüşmüştür. Gün gelmiş hiciv olsun diye manda söğüt dalına çıkmıştır. Bu yüzden türküleri söylerken hikayesini bilmek çok önemli. Böyle etkinlikler sayesinde türkülerimiz tekrar hayat buluyor. Bu törende emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Medeniyet geçmişin bilinci ile yükselir

Programda konuşan Mamak Belediye başkanı Mesut Akgül, "Kendi medeniyetinin ve köklerinin bilincinde bütün insanlığın muhatap aldığı özgüvene sahip gençler yetiştirme noktasında bu tür etkinlikler çok önemlidir. Geçmişimizi bugüne taşırsak, medeniyetimizi o kadar yükseltiriz” dedi.

Lise ortaokul ve ilkokul yarışma sonuçları

Öyküleriyle Türkülerimiz Yarışmasında ilkokul düzeyinde; Kahramankazan ilçesi, Atatürk İlkokulundan Edanur Kılıç ve Filiz Usta, ortaokul düzeyinde; Keçiören ilçesi, Âşık Veysel Ortaokulundan Zeynep Özsu ve Emir Polat, lise düzeyinde ise Mamak İlçesi, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ebrar Öcal ve Ceyhun Can birinci oldu.  Organizasyona verdiği destekten dolayı program sonunda Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muhterem Kurt tarafından plaket verildi. 

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