OYUN BÜYÜK GALATASARAYLI

Muhammed Yavaş

Wesley Sneijder.

Hollandalı dünya yıldızı, kariyeri başarılarla dolu olan süperstar.

Türkiye’de basının her defasında ağzına sakız ettiği, lince uğrayan, itibarsızlaştırılmaya çalışılan adam.

Dikkat edin, ne diyor hep haberler.

‘’Sneijder gidecek’’

‘’Guido Albers(Sneijder’in menajeri) yönetimle görüşecek.

‘’Sneijder isyan çıkardı’’

Vs vs vs vs. uzar gider bu liste.

Mesela, dün olması lazım ismi lazım değil bir gazetede Sneijder ile alakalı olayların adamı olduğu ile ilgili bir haber vardı.

Sizce medya bunları neden yapıyor bir fikri olan var mı ?

Peki, neden sadece Galatasaray üzerinden Sneijder itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor bunu bilen var mı ?

Beşiktaşlı Talisca mesela, yaptığı orta parmak hareketini konuşan var mı ?

Başakşehirli Emre ya da itibarsızlaştırılıyor mu ?

Ya da Fenerbahçeli Volkan ?

Ya da Galatasaraylı Selçuk İnan mesela. Dikkat edin hep haberlerde Sneijder’in ortalığı karıştırdığından Selçuk’un yatıştırdığından bahsederler.

Teknik direktörün Sneijder’i istemediğinden ama Selçuk İnan’dan çok memnun olduğundan falan bahsederler.

Kim yapıyor bunu, yönetimin paralı muhabirleri, kalemşörleri. Gazetecilik onuru, etiği ayaklar altına alan Ali Naci’ler. Peki neden yapıyorlar, çünkü yönetim Sneijder’i itibarsızlaştırıp taraftarın gözünde bitirtmeye çalışıyor da ondan.

Sneijder gönderilmeye çalışılıyor, Galatasaray taraftarı da bu oyuna geliyor.

Sneijder sürekli yıllık 5 milyon € alması üzerinden vuruluyor. Çok basit bir bakkal hesabı yapalım şimdi, Bilal’e anlatır gibi.

5 senedir Galatasaray’da olan Sneijder yıllık 5 milyon alıyor ki ilk başlarda daha düşüktü ama hadi neyse 5 diyelim. Toplam yıllık ücreti 25 milyon € oluyor, maç başı vs derken 50 oluyor, bu da çok diyorlar.

Haklılar mı değiller, sebebini şimdi tek tek yazacağım.

2012-2013 senesinde Sneijder olmasaydı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalamayacaktı, çeyrek final, tur gelirleriyle yaklaşık bir 30 milyon € kazandı.

2013-2014 Sneijder’in Bursaspor’a hattrick yapması, Trabzonspor’a 2 gol atması falan Galatasaray’ın 2. Olmasını sağladı, Fenerbahçe’nin cezasıyla Şampiyonlar Ligi’ne giden Galatasaray yine yayın gelirleri, ayak bastı parası derken 30-40 milyon € kazandı.

2013-2014 senesinde Eskişehirspor’a kupada attığı golle gelen maddiyatı saymadım daha.

2014-2015 senesinde Fenerbahçe’ye attığı 2 gol hem prestij hem itibar kazandırdı, zira o maç Fenerbahçe’ye karşı kazanılan son maçtı.

2014-2015 senesinde Beşiktaş’a attığı gol 4.yıldızı ve şampiyonluğu dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandırdı. Yine Şampiyonlar Ligi ilen gelen 30-40 milyon € kasamıza girdi.

Geçen sene ki performansı Türkiye kupası geldi, men cezası 1 seneye indi, para kaybı önlendi.

Bu sene ; Sneijder’in en kötü olduğu sene diyorlar, en kötü senesinde şu ana kadar 13 asistle oynuyor, ligin asist kralı.

Sneijder en çok neden eleştiriliyor bu asistleri Adana’ya, Bursa’ya yapmış küçük takımmış.

Bu mantıkla bakarsak Barcelonalı Messi, ligde Alaves’e gol atınca saymamak lazım.

Bir diğer soru Sneijder, derbilerde neden oynamıyor ?

Sneijder derbilerde de oynuyor ama paslarını değerlendirebilen yok. Fenerbahçe maçında sağ çaprazdaki Rodrigues’e attığı pas örneğin, Galatasaray’da o pası atabilecek başka oyuncu yok.

Para alıyor ama para kazandırıyor, altın yumurtlayan tavuk yani. Bu tavuğu kesmek, kuzulara yem etmek aptallıktan başka bir şey değil.

Basit mantıkla anlattım, medyada bilinçli şekilde başlatılan Sneijder linçine ortak olma, Galatasaray taraftarı.

Sonra ne oluyor biliyor musun, futbolcu gidiyor yerine ise saçma sapan bir isim geliyor. Sonra eski videoları açıp sigara yakıyorsun.

Hatırla Drogba’yı gitsin dedin, yaşlı dedin şimdi Eren’i izledikçe Drogba’yı özlüyorsun.

Oyuna gelme, Sneijder’i yedirme.