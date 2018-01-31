ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI İŞKOLUNDA LİDERLİĞE İLERLİYOR

Murat İnanç

2017 yılında Dokuma ve Deri İşkolunda sendikalı olan işçilerin yüzde 71’i Öz İplik-İş Sendikasını tercih etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Ocak ayı istatistikleri resmi gazetede yayımlandı.

Türkiye’de 2017 yılında toplam işçi sayısı 1 milyon 144 bin 427 kişi artarak 13 bin 844 bin 196 kişiye çıktı. Dokuma ve Deri İşkolunda kayıtlı çalışan sayısı bir yıl içerisinde önce düşüş, daha sonrasında bir artış yaşadı.

2017 Ocak ayında 91 bin 71 kişi olan sektördeki işçi sayısı Temmuz’da 87 bin 997 kişiye geriledi ve 2018 Ocak ayında bu sayı 6 bin 341 kişi artarak 94 bin 338 kişiye çıktı.

Öz İplik-İş Sendikası üye sayısını 2017 yılı Temmuz ayından bu yana 5 bin 587 kişi arttırdı. 2017 Temmuz-2018 Ocak ayı arasında sektörde sendikalı olan işçi sayısının %88’i Öz İplik-İş’i tercih etti. 2017 Ocak ayı istatistiklerine bakıldığında Dokuma ve Deri İşkolunda sendikalı olan işçilerin yüzde 71’i ise “Öz İplik-İş”dedi.

Öz İplik-İş Sendikası 2017 yılında üye sayısını 6 bin 764 kişi arttırarak 29 bin 136 kişiye çıkardı. Kayıt dışılığın en fazla görüldüğü, sektördeki diğer sendikaların üye sayılarının her geçen gün düştüğü işkolunda, Öz İplik-İş Sendikası üye sayısının artmasının mutluluğunu yaşıyor. İşkolunun ikinci büyük sendikası olan Öz İplik-İş, işkolunun lider sendikası olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyor.

Öz İplik-İş Sendikası işkolunun ikinci büyük, bağlı olduğu HAK-İŞ Konfederasyonunun 7’nci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarında bulunan 164 sendika arasında, ilk 20’nin içinde yer alan 19’uncu sendikadır.