ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI’NDAN GİYİM ÜRETİM ALANINDA OKUYAN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Murat İnanç

AK-İŞ’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası heyeti, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi/ Giyim Üretim Alanı bölümünde okuyan işitme engelli öğrencilerle bir araya geldik.

1 Aralık 2017 tarihinde işitme engelli öğrencileri Giyim Üretim Atölyesinde ziyaret ederek, yaptıkları keçe çalışmalarını ve ürettikleri bebek-çocuk giysilerini inceledik. Ziyaret esnasında, okul müdürü, psikolojik danışman, bölüm şefi ve öğretmenlerden işitme engelli öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin bilgi aldık.

Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz

Örgütlü olduğumuz fabrikalarda işitme engelli üyelerimiz var. ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında teşkilatımızın bulunduğu tüm illerdeki fabrikalarda engelli üyelerimiz için aktivite düzenliyoruz. Genel Merkez Yönetimi olarak da, sektörümüze kalifiye elemanların yetiştiği Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi/ Giyim Üretim Alanı bölümünde okuyan işitme engelli öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğretmenlerimizin aracılığıyla günlerini kutladık, el emeklerini inceleme fırsatı bulduk.

Okulda okuyan işitme engelli öğrenciler için her türlü desteği vermeye hazırız

İşitme engelli üyelerine ‘İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk yardım’ eğitimi veriliyor, okulda okuyan işitme engelli öğrencilere de staj, sektörde istihdam edilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda Öz İplik-İş Sendikası olarak gerekli desteği vereceğiz.

Ankara’daki tek işitme engelliler meslek lisesi ve yatılı kız okulu

Ankara’da tek işitme engelliler meslek lisesi ve yatılı kız okulunda öğrencilerle bir araya gelmiş olmaktan memnunum, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması noktasında verdikleri özverili mücadeleden dolayı okul heyetine teşekkür ediyorum.