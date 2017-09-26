Öz Taşıma İş Gaziantep’teki üyeleriyle piknikte buluştu

Mustafa Toruntay

Üyelerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun gibi etkinliklerimizi sık sık yapacağız. Yeni programların hazırlığı içindeyiz.

Öz Taşıma-İş Sendikası sosyal sendikacılık anlayışıyla yoluna devam ediyor. Sektörünün birincisi konumunda olan sendika, 23 bin üyesiyle gerçekleştirdiği piknik etkinlikleriyle de ön plana çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu iki gün boyunca Gaziantep’teki üyelerine piknik düzenleyen sendika, üyeden aldığı aidatı yine üyeye harcıyor.

Biz sendikacılığı kişisel menfaat ya da hırs için yapmıyoruz. Sendikamız, kurulduğu günden bu yana, taşımacılık sektörüne katkı sağlamak, teveccüh gösterip bize üye olan arkadaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için var gücüyle çalışıyor. Bugün elde ettiğimiz başarılarımız şans eseri elde edilen ya da birileri tarafından altın tepside sunulan bir şey değil. Çok şükür sürekli sahada, üyelerimizin yanında ve her daim arkasındayız. Bunun bir örneği de gerçekleştirdiğimiz piknik etkinliklerimiz. Kayseri’de başlattığımız, sonrasında Ankara’da devam eden ve Gaziantep’te son bulan buluşmalarımız inşallah her sene devam edecek. Yeni etkinliklerin de hazırlığı içerisindeyiz, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin bir parçası olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.

Yoğun katılımın olduğu piknikte eğlenceli yarışmalar da düzenlendi. Yarışmalarda başarılı olan üyelere hediye çekleri verilirken, gerçekleştirilen kura çekiminde ismi çıkan üyeler de Ankara Gezisi hakkı kazandı.

Şenlik havasında geçen piknik etkinliğine; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, Gazi Ulaş A.Ş. Genel Müdürü Recep Tokat, Genel Müdür Yardımcısı Osman Koç ve Raylı Sistemler Koordinatörü Aykut Çakıroğlu katıldı.