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Öz Taşıma-İş Sendikası taşımacılık sektöründe yine bir numara oldu

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Mustafa Toruntay

Sektörde birinci sendika olma hedefimizi geçen yıl Temmuz ayında açıklanan istatistiklerle başarmıştık, çok şükür 2018 Ocak ayı istatistiklerine göre de yine lider sendikayız.

Kimin ne yaptığına ya da ne yapıyor olduğuna bakmadan, hak ve emek mücadelemizi sürdürüyoruz. 2017 yılının Temmuz ayında açıklanan istatistiklerle taşımacılık sektöründe birinci sıraya oturan sendikamız, yeni yayımlanan istatistiklere göre yine lider. 2012 yılının Kasım ayında çıktığımız bu yolda koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Üyelerimizin haklarını korumak ve daha iyi şartlarda yaşamalarına katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yaz kış demeden sürekli sahada, emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Sürekli istişarelerde bulunuyor, var olan sorunlara kalıcı çözümler getirmeye çalışıyoruz. Taşeron konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti ve çözüme kavuşması noktasındaki azmimizi şu anda Kiralık Araç Şoförü olarak çalışan kardeşlerimiz için de gösteriyoruz. Bize güvenip yanımızda olan tüm üyelerimizin hakkını kendi öz hakkımız gibi savunuyoruz. Üyelerimizin daha iyi şart ve ortamlarda çalışmaları için yoğun emek ve çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu sorunlar da kısa süre sonra çözüme kavuşacaktır. Ben, bize güvenip sendikamıza üye olan büyük ailemin kıymetli her bir ferdine teşekkürlerimi sunuyorum.

 

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