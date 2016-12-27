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Özel halk otobüsüne ceza, şoförü ve muavini işten çıkarıldı

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Özel halk otobüsüne ceza, şoförü ve muavini işten çıkarıldı
EGO GENEL MÜDÜRÜ GÜNDOĞDU:“TOPLU TAŞIM ARAÇLARINDA, ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİ VEGAZİ YAKINLARINA KÖTÜ DAVRANILMASINA İZİN VERMEYİZ""TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA BU ŞEKİLDE DAVRANANLARINTESPİTİ HALİNDE, YETKİMİZ DAHİLİNDE HER TÜRLÜ YAPTIRIMIUYGULARIZ”

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, özel halk otobüsünde seyahat eden gazi kızına, biletçinin “beleşciler geldi” şeklindeki rencide edici sözünü affetmeyerek cezalandırmasıyla ilgili olarak, “Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına kötü davranışta bulunulması, kabul edilemez. Bu tür davranışta bulunanlara,  EGO olarak yetkimiz dahilinde her türlü yaptırımı uyguluyoruz, uygularız” dedi.

Vatanı için canını siper eden şehitlerin yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının, EGO tarafından verilen tüm hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirten Genel Müdür Gündoğdu, "Özellikle toplu taşıma hizmeti sırasında bu vatandaşlarımızın hiçbir zorlukla karşılaşmamaları için önlem alıyoruz” dedi. 

EGO’nun bu konudaki hassasiyetinin tüm kamuoyu tarafından bilindiğini kaydeden Gündoğdu, şunları söyledi:

"Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın en ufak şekilde incitilmesinin bile kabul edilmesi, mümkün değildir. Bu vatandaşlarımız, hakları olan ücretsiz toplu taşıma uygulamasından yararlanırken, herhangi bir kötü söz veya davranışla karşılaşırlarsa, anında bize bildirsinler.

EGO olarak denetimimizde olan hiçbir toplu taşıma aracında bu tarz davranışlara izin vermeyiz. Şikayetlerin bize ulaşması halinde, hangi toplu taşıma aracı olursa olsun, gerekli inceleme yapıldıktan sonra yetkimiz dahilinde mutlaka hak ettikleri ceza verilir.” 

 

-ŞOFÖR VE MUAVİN İŞTEN ÇIKARILDI

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığı’na bağlı Ceza Komisyonu, dün toplanarak, şikayete konu olan görüntüleri inceleyip, olayın gerçekliğini tespit etti. Komisyon, Etlik-Balgat hattında çalışan 263 No'lu özel halk otobüsüne, 2 gün süreyle parka çekme cezası verirken, otobüsün şoförü ve biletçisinin de işten çıkartılmasına karar verdi.   

Ceza Komisyonu’nda, daha önce şehit yakınlarının ücretsiz taşınmalarından dolayı özel toplu taşıma araçlarında maruz kaldıkları benzer rencide edici söz ve davranışlarla ilgili 153 Mavi Masa’ya yapılan şikayetler de değerlendirildi.

Komisyon, hakkında şikayet olan, 413 No'lu Türk iş- Çankaya arasında çalışan özel halk otobüsü ile Sincan-Ankara arasında çalışan özel toplu taşıma aracına da 1 gün süreyle parka çekme cezası verirken, 413 no'lu otobüsün biletçisi ile Sincan hattındaki aracın şoförünün de işten çıkartılmasına karar verdi.

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