Pakistan and Turkey sign three documents elevating defence industry cooperation to a new level

Abdul Akbar

Savunma endüstrisi alanındaki var olan işbirliğini stratejik bir ortaklığa dönüştürme çabalarının bir parçası olarak, Pakistan ve Türkiye bugün üç önemli belgeyi sonuçlandırdı. Bu belgeler İstanbul'da 9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Endüstrisi Fuarı (IDEF) 2017'nin yan oturumlarında Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanveer Hussain'in ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'ın huzurunda imzalandı.

İlk olarak, iki taraf Pakistan'ın 52 Super Mushshak eğitim uçağının satışı için olan sözleşmeyi imzaladı. Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) bu uçakları Türk Hava Kuvvetlerine tedarik edecektir. Sözleşme PAC Başkanı Arshad Malik ve Türk SSM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından imzalandı. Şu hatırlanabilir ki, bu uçağın satışı için Türkiye ile yapılan Niyet Mektubu (LoI) Karaçi'de 22-25 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri (IDEAS) sırasında 22 Kasım'da Başbakan Nawaz Sharif'in tanıklığında imzalandı.

İkincisi, iki ülke dört MİLGEM Ada sınıfı korvet projesi için bir Niyet Mektubu (LoI) imzaladı. LoI Pakistan tarafından Savunma Üretimi Sekreteri Korgeneral Muhammad Owais tarafından imzalanırken, Türkiye adına anlaşmayı SSM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir imzaladı.

Üçüncü belge havacılık alanında işbirliği için Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) arasında imzalandı. Anlaşmayı imzalayanlar PAC Başkanı Hava Mareşali Arshad Malik ve TAI CEO'su Dr. Temel Kotil idi.

Bu olay üzerine konuşan Bakan Rana Tanveer "bugün tarihi bir gün" dedi. Kendisi bu üç belgenin imzalanmasıyla Pakistan-Türkiye savunma endüstrisi işbirliğinin daha da yoğunlaşacağını ve gelişeceğini söyledi. Kendisi ekledi ki, Pakistan ve Türkiye belirgin savunma kapasitelerine ve yeteneklerine sahiptir ve bu ikisi arasındaki daha yakın karşılıklı işbirliği onların tam potansiyellerini optimum bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır. Gelecekteki planlar arasında, kendisi özellikle birleşik ortaklıklardan ve ortak üretimden bahsetti.

Pakistan ve Türkiye'yi bu kilometre taşına eriştikleri için tebrik eden Türk Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Pakistan'ın bir kardeş, gerçek bir dost ve Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu söyledi. Kendisi bu anlaşmaların büyümekte olan ve uyumlu çabalarla daha da genişletilebilecek olan ikili savunma endüstrisi işbirliğini daha da yoğunlaştıracağını ekledi. Güney Asya Müslümanlarının Türk Bağımsızlık Savaşı sırasında verdiği desteği hatırlatarak, Türkiye'nin her zaman Pakistan'ın geliştirme ortağı olacağını söyledi.

Daha öncesinde, Türkiye-Endonezya-Pakistan- Malezya-Katar arasındaki Çalışma Grubu toplantısının açılış oturumu düzenlendi. Bu olay üzerine konuşan Bakan Rana Tanveer bu ülkeler arasında daha yakından işbirliğinin önemini vurguladı, bu işbirliği önemli kapasitelere sahiptir ve birleşik çabalar aracılığıyla sağlam bir işbirliğini geliştirebilir.

Bundan ayrı olarak, Bakan Rana Tanveer Türk Savunma Bakanı Fikri Işık'la ikili bir toplantı düzenledi. İki bakan ikili işbirliği ve iki tarafça yürütülen özel endüstri projeleri üzerinde kapsamlı şekilde görüş alış verişinde bulundu. Pakistan ve Türkiye arasında zenginleşen ilişkiden tatmin olduklarını ifade eden iki bakan savunma ve savunma sanayi işbirliğini daha da derinleştirmek ve genişletmek vaadinde bulundu. Kendileri bugün imzalanan anlaşmaların yeni bir gelişmiş işbirliği döneminde yol göstereceğini belirttiler, her iki ülkenin karşılıklı güçlerine dayalı olarak. Kendileri, savunma işbirliğinde tam potansiyeli gerçekleştirme ve yeni projeler belirleme gibi bir görüşle karşılıklı etkileşimi ve ziyaretleri daha da arttırmak üzerinde anlaştılar. Kendileri belirtti ki, büyüyen ikili işbirliği düzeyi, savunma işbirliği için kapsamlı, uzun dönemli ve ileriye bakan bir stratejik çerçeve geliştirmek için çalışan her iki tarafın liderlerinin vizyonuyla uyuşmaktadır.

Savunma Üretimi Sekreteri Emekli Korgeneral Syed Muhammad Owais, Savunma Sekreteri Emekli Korgeneral Zamir Ul Hassan Shah, PAC Başkanı Hava Mareşali Arshad Malik, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Sohail Mahmood ve diğer yüksek rütbeli yetkililer de bu toplantılar sırasında hazır bulundu. Türkiye'nin savunma sektörünün kıdemli yetkilileri de katıldılar.

Pakistan and Turkey sign three documents elevating defence industry cooperation to a new level

As part of the efforts to transform existing collaboration in the field of defence industry into a strategic partnership, Pakistan and Turkey concluded three important documents today. These documents were signed in the presence of Minister for Defence Production of Pakistan Rana Tanveer Hussain and Minister for National Defence of Turkey Mr. Fikri Işık on the sidelines of the 13thInternational Defence Industry Fair (IDEF) 2017, being held in Istanbul from 9-12 May.

Firstly, the two sides signed the contract for the sale of Pakistan’s 52 Super Mushshak trainer aircraft. Pakistan Aeronautical Complex (PAC) would supply these aircraft to Turkish Air Force. The contract was signed by Chairman PAC Air Marshal Arshad Malik and Turkish Undersecretary SSM Prof. Dr. Ismail Demir. It may be recalled that Letter of Intent (LoI) with Turkey for the sale of this aircraft was signed on 22 November during International Defence Exhibition and Seminar (IDEAS) held in Karachi from 22-25 November 2016 and witnessed Prime Minister Nawaz Sharif.

Secondly, the two countries signed a Letter of Intent (LoI) on the four MİLGEM Ada class corvettes project. The LoI was signed on the Pakistan side by Secretary, Defence Production, Lt. Gen. Muhammad Owais; Undersecretary SSM Prof. Dr. Ismail Demir signed on behalf of Turkey.

The third document was signed between Pakistan Aeronautical Complex (PAC) and Turkish Aerospace Industries (TAI) for collaboration in the aviation field. The signatories were Chairman PAC Air Marshal Arshad Malik and CEO of TAI Dr. Temel Kotil.



Speaking on the occasion, Minister Rana Tanveer said "today is a historic day." With the signing of these three documents, the level of Pakistan-Turkey defence industry collaboration would be further intensified and enhanced, he said. He added that the defence industries of Pakistan and Turkey had significant capacities and capabilities and closer mutual collaboration between the two would help them realize the full potential in an optimal manner. Among future plans, he specifically mentioned the possibilities of joint ventures and co-production.

Congratulating Pakistan and Turkey on achieving this milestone, Turkish Defence Minister Fikri Işık said Pakistan is a brother, true friend and strategic partner of Turkey. He added that these agreements would further intensify bilateral defence industry collaboration, which was growing and could be further expanded through concerted efforts. Recalling the support extended by the Muslims of South Asia during the Turkish War of Independence, he said Turkey would always be the development partner of Pakistan.

Earlier, opening session of the Working Group meeting among Turkey-Indonesia-Pakistan-Malaysia-Qatar was held. Speaking on the occasion, Minister Rana Tanveer emphasized the importance of closer collaboration among these countries, which possessed important capacities and could develop concrete cooperation through combined efforts.

Separately, Minister Rana Tanveer had a bilateral meeting with Turkish Defence Minister Fikri Isik. The two Ministers had a comprehensive exchange of views on bilateral cooperation and specific industry projects being pursued by the two sides. Expressing satisfaction at the flourishing relationship between Pakistan and Turkey, the two Ministers vowed to further deepen and broaden defence and defence industry cooperation. They noted that the agreements signed today would usher in a new era of enhanced collaboration, based on the respective strengths of both countries. They agreed to further increase mutual interaction and exchange of visits and information with a view to realizing the full potential in defence collaboration and identifying new projects. They noted that the growing level of bilateral cooperation was consistent with the vision of the leaders on both sides who had directed to develop a comprehensive, long-term and forward-looking strategic framework for defence collaboration.

Secretary Defence Production Lt Gen (R) Syed Muhammad Owais, Secretary Defence Lt Gen (R) Zamir Ul Hassan Shah, Chairman PAC Air Marshal Arshad Malik, Ambassador of Pakistan to Turkey Mr. Sohail Mahmood and other high ranking officials were also present during these meetings. Senior officials of Turkey’s defence sector also attended.