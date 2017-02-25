Pakistan Başbakanı Türkiye'ye yaptığı ziyareti tamamladı

Abdul Akbar

Başbakan Muhammad Nawaz Sharif ve Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara'da Pakistan-Türkiye Stratejik İşbirliği Konseyine (HLSCC) eş başkanlık ettikten sonra, Pakistan ve Türkiye ikili ilişkilerinin stratejik boyutunu yeniden teyit etti. Her iki taraftan da Bakanlar ve Kıdemli yetkililer toplantıya katıldı.

2009'da kurulan Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde İşbirliği Konseyi (HLSCC), iki taraf arasında en yüksek politik düzeyde konsültasyonlar için bir çerçeve olarak hizmet vermektedir ve enerji, ticaret, bankacılık ve finans, eğitim, iletişim ve demiryolları ve kültür ve turizm alanlarında altı Birleşik Çalışma Grubundan (JWG'ler) oluşmaktadır. Şimdiye kadar HLSCC çerçevesi altında çeşitli alanlarda 60 Anlaşma/MoU imzalanmıştır.

Müzakereler Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin bütün sıralamasını ve bölgesel ve uluslararası meseleler üzerindeki görüş alışverişlerini kapsadı. Özellikle, iki taraf HLSCC altındaki altı Birleşik Çalışma Grubuyla alakalı meseleler üzerindeki ilerlemeleri gözden geçirdi ve bu mekanizma altında erişilen belirgin ilerlemeden tatmin olduklarını ifade etti.

İki ülke enerji sektöründeki işbirliğini önceliklerine almak üzerinde anlaştı, buna yenilebilir enerji alanı; ikili ticaretin ve yatırımların arttırılması; bankacılık ve finans sektöründe işbirliğinin geliştirilmesi; eğitim alanındaki karşılıklı deneyimlerden faydalanma ve yüksek eğitim kurumları arasında işbirliğini öne çıkarma; iletişim ve demiryolları alanlarında devam eden işbirliğini takviye etme ve arttırılan insanlar arası temaslar aracılığıyla kültürü ve turizmi ön plana çıkarma da dahildir.

İki taraf aynı zamanda savunma işbirliği için kapsamlı, uzun dönemli ve ileriye dönük bir çerçeve geliştirmek üzerindeki işleri süratle tamamlamak ve iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki ortaklığı geliştirmek üzerinde de anlaştı. Taraflar ayrıca bölgesel ve çok yönlü forumlarda var olan yakın işbirliğinden tatmin olduklarını ifade etti, buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reform prosesi ve küresel nükleer silahsızlanma gündemine dair meseleler de dahildir.

Toplantının sonunda çıkarılan Türkiye-Pakistan Barış ve Refah için Stratejik İlişkisi üzerine Ortak Bildiri, iner alia olarak Pakistan ve Türkiye'deki en son terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı; her iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak tehditlerle savaşmak için sıkı bir kararlılığı ifade etti; temel ulusal çıkar meselelerine olan karşılıklı destekleri yeniden teyit etti ve çeşitli alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmak üzerinde anlaştı.

HLSCC'nin 5. Oturumunun sonunda, iki ülke Ortak Bildiri de dahil olmak üzere bir dizi ikili işbirliği alanlarında 10 Anlaşma/MOU imzaladı.

Daha önce, Başbakan Muhammad Nawaz Sharif Başbakan Binali Yıldırım'la birebir bir görüşme yaptı, bu görüşme sırasında kendisi inter alia olarak Türkiye'nin Keşmir davasına verdiği sarsılmaz ve prensipli destek için derinden şükranlarını ifade etti. Kendisi aynı zamanda Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi için Pakistan'ın güçlü kınamalarını yeniden ifade etti ve Türk halkının Türk demokrasisini ve demokratik kurumlarını korurken gösterdiği fedakarlıklara, cesarete ve kararlılığa övgüde bulundu.

Başbakan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 22 Şubat'ta görüştü, bu görüşme sırasında liderler iki taraf arasında devam eden tarihi ve benzeri olmayan kardeşlik bağlarını yeniden teyit etti ve iki ülkenin halklarının çıkarı ve refahı için henüz kullanılmayan ekonomik ve ticari potansiyeli hayata geçirmek amacıyla, bu kökleri derin ilişkiyi dönüştürmeye devam etmek için kararlılıklarını yeniden belirtti.

Başbakan Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi için Pakistan'ın güçlü kınama isteklerini yeniden belirtti ve Türk halkının Türk demokrasisini savunurken gösterdiği fedakarlıklara ve kararlılığa övgüde bulundu. Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cammu Keşmir anlaşmazlığının Keşmir halkının isteklerine ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre adil bir şekilde çözülmesi için Türkiye'nin verdiği tartışmasız ve kararlı destek için teşekkür etti.

Başbakan iki ülke arasındaki gelişen ekonomik ilişkilerin temel bir öncelik olarak kaldığını vurguladı ve geriye kalan Serbest Ticaret Anlaşmasına (FTA) dair teknik ayrıntıların yakında tamamlanacağını ümit ettiğini ifade etti. Terörizmden kaynaklanan ortak tehditle savaşmak ve bu belanın kökünü kazımak için Pakistan'ın sıkı ve sarsılmaz kararlılığını yeniden teyit etti. Bölgesel ve uluslararası duruma dair meseleler de görüşme sırasında tartışıldı.

Başbakan Türkiye'deki menfur darbe girişimi sırasında, Türk Parlamentosunun 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanan bölümünü görmek için Türk Parlamentosunu ziyaret etti.

Başbakan Türk halkına ve onun demokratik temsilcilerine tarihi zaferleri ve efsanevi cesaretleri için şükranlarını sundu, Türk Parlamentosunun Türkiye demokrasisinin ve halkının isteklerinin kutsal sembolü olduğunu da ekledi. Pakistan halkının ve hükümetinin Pakistan Parlamentosunun her iki Meclisiyle, Türkiye'nin liderlerini ve demokratik kurumlarını desteklemek için oybirliğiyle kararlar geçirerek 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında sağlam bir şekilde durduğunu hatırlattı.

Başbakan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna saygılarını sunmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mozolesini de ziyaret etti. Başbakan Kemal Atatürk'ün öngörülü liderliğini ve büyük devlet adamlığını da övdü ve Atatürk'ün Pakistan'ın kurucu ataları da dahil olmak üzere dünyadaki özgürlük aşığı kişiler için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Başbakan'a bu görüşmeleri sırasında kıdemli bakanlar ve parlamenterler de eşlik etti.