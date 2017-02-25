Pakistan Başbakanı'nın Türk Parlamentosunu ziyareti

Abdul Akbar

Burada, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında hedeflenen Türk Parlamentosunda durmak olağanüstü derecede heyecanlı bir deneyimdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk demokrasisinin ve halkının isteklerinin kutsal sembolüdür.

Canlı bir şekilde hatırlıyoruz ki, TBMM’nin yiğit üyeleri, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın önderliğinde derhal meclisi toplamış ve devamlı oturumlar düzenlemiştir – darbe girişimine cüretkar biçimde karşı koymak ve demokrasiyi korkusuzca savunmak için.

Onların bitmek bilmeyen ve ayrım gözetmeyen bombalama sırasındaki cesaretleri ve tahammülleri basitçe olağanüstüydü.

Dahası, bu bir Gazi Meclistir ve onun başkanı da gerçek bir kahramandır!

Karanlık 15 Temmuz gecesinde, tüm Türkiye’de insan kararlılığının, cesaretinin ve fedakarlığının parlak örneklerine tanık olduk.

248 şehit için dua ediyoruz ve 2,200 yaralının en kısa zamanda iyileşmesini istiyoruz.

Son zamanlardaki en büyük zorluklarından birisinin başarıyla üstesinden geldiği için Türk milletinin toplu kararlılığını selamlıyoruz.

Pakistan liderleri, hükümeti ve halkı 15 Temmuz gecesi Türk kardeşleriyle sağlam şekilde yan yana durmuştur ve her zaman omuz omuza olmaya devam edecektir.

Parlamentomuzun her iki meclisi de Türkiye, liderleri ve demokratik kurumları ile olan devamlı dayanışma isteklerini ifade eden oybirliğiyle alınmış kararlar geçirmiştir.

Demokrasi uluslarımızı birbirine bağlayan anahtar değerler arasındadır.

Kardeşliğimiz yüzyıllar boyunca sürmüştür ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Kardeş ve çok boyutlu işbirliğimiz gelişmeye devam edecektir – her iki halkın yararı için ve bölgesel ve uluslararası barış ve gelişme için.

Teşekkür ederim.