Pakistan Büyükelçi Syrus Qazi Anıtkabir'i ziyaret etti, Atatürk'ün mezarına çelenk bıraktı

Abdul Akbar

Pakistan'ın Türkiye'ye yeni tayin edilen Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi eşi, çocukları ve Pakistan Büyükelçiliği çalışanlarıyla, aileleriyle ve Pakistan Büyükelçiliği Okulu öğrencileriyle birlikte bugün Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanına ve bağımsızlık savaşının büyük liderine saygılarını sunmak için Anıtkabir'i ziyaret etti Resmi törenin bir parçası olarak, Atatürk'ün mezarının üzerine çelenk bıraktı.

Pakistan Büyükelçiliği Okulu öğrencileri Pakistan ve Türk bayraklarını taşıyorlardı, bu jest Mozoleyi ziyaret edenler tarafından büyük ölçüde takdir edildi.

Çelenk koyma töreninden sonra, Büyükelçi Syrus Qazi Mozolenin ziyaretçi defterine görüşlerini kaydetti ve şöyle yazdı: "Pakistan'ın Türkiye'ye yeni akredite olan Büyükelçisi olarak Anıtkabir'i ziyaret etmek ve bir asker, devlet adamı, reformcu ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e' saygılarımı sunmak büyük bir onurdur. Türkiye ve Pakistan uluslararası ilişkilerde benzersiz ve eşi olmayan bir dostluğun keyfini çıkarmaktadır.

Türkiye ile dost olmak Pakistan'ın kanında vardır. Pakistan Büyükelçisi olarak, atalarımız tarafından beslenmiş kutsal bir güvenle eşdeğer olan bu ilişkiye naçizane bir şekilde katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye Kardeşliği."

Ambassador Syrus Qazi visits Mausoleum of Ataturk, lays floral wreath

The newly appointed Ambassador of Pakistan to Turkey, Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi, along with his spouse and children and officers of Pakistan Embassy, their families and students of Pakistan Embassy School, today visited the Mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk to pay homage to Turkey’s first president and the great leader of its war of independence. As part of the official ceremony, he laid a floral wreath on Ataturk’s tomb. Pakistan Embassy School students were carrying Pakistan and Turkey flags, a gesture greatly appreciated by the visitors to the Mausoleum.

After wreath laying ceremony, Ambassador Syrus Qazi recorded his remarks at the Guest Book of the Mausoleum and wrote: “As Pakistan’s newly accredited Ambassador to Turkey, it is a great honor to visit Anitkabir and pay my respects to ‘Ghazi Mustafa Kemal Ataturk’ a soldier, statesman, reformer and founder of Republic of Turkey. Turkey and Pakistan enjoy a friendship that is unique and unparalleled in international relations. Friendship with Turkey is in Pakistan’s blood. As Ambassador of Pakistan, I look forward to humbly contributing to this relationship which is a sacred trust nurtured by our forefathers. Long Live Pakistan-Turkey Brotherhood.”