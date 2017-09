Pakistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti ve Türk liderleriyle görüşmeler düzenledi

Abdul Akbar

Pakistan Dışişleri Bakanı Khwaja Muhammad Asif bugün Ankara'da gün boyu süren bir ziyarette bulundu. Kendisi Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Başbakan Binali Yıldırım'la ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek ve bölgesel barış, güvenlik ve bağlılık üzerinde karşılıklı koordinasyonu derinleştirmek üzere görüşmeler düzenledi.

Türk Cumhurbaşkanını ziyareti sırasında, Khwaja Asif Pakistan'ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı siyasi, ekonomik, savunma ve insanlar arası temas alanlarında artan işbirliği aracılığıyla daha da güçlendirmek için güçlü arzusunu yeniden teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini büyütmek ve genişletmek için Türkiye'nin kararlı bağlılığını yeniden vurguladı. Kendileri iki ülke arasında yüksek düzeyde düzenli gidip gelmeleri sağlamak üzerinde anlaştı. Afganistan'da kalıcı barışın bölgedeki istikrar için önemli olduğunu vurgulayarak, Pakistan ve Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrar için beraber çalışmaya devam etmesi üzerinde anlaştılar.

Daha öncesinde, Dışişleri Bakanı Khwaja Asif aynı zamanda Türk Başbakanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. İkili ilişkileri tartışan iki lider stratejik ortaklığı derinleştirmekte elde edilen kayda değer ilerleme için tatmin olduklarını ifade etti. Bu bakımdan, iki Başbakanın liderliği altındaki Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyinde (HLSCC) yapılan önemli işler hatırlandığında, bu ikili stratejik foruma daha fazla enerji vermek için önlemler almakta kararlı olduklarını söylediler.

Daha sonra gün içerisinde, iki ülkenin Dışişleri Bakanları son gelişmelerin ışığı altında Afganistan'a özel olarak odaklanarak bölgede barış ve güvenlik üzerindeki tüm karşılıklı işbirliği ve koordinasyon alanlarını kapsayan ikili görüşmeler düzenledi. Kendileri Afganistan'daki sorun için askeri bir çözüm olmadığı üzerinde anlaştılar ve Afganistan'ın komşularının ve bölge ülkelerinin Afgan liderliğinde ve Afgan sahipliğinde bir barış prosesi altında siyasi olarak pazarlığı yapılmış bir çözüm sağlamak için birlikte çalışmaları gerektiği üzerinde anlaştılar.

Bu toplantılar sırasında, iki taraf Hindistan İşgalindeki Keşmir'deki insan hakları ihlalleri üzerindeki endişelerini paylaştı. Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Keşmir halkının kendi kaderini belirleme hakları için verdiği haklı mücadeleye verdiği prensipli destekleri için teşekkür etti.

Türk liderleri ve Dışişleri Bakanı Khwaja Asif aynı zamanda Rohingyalılara karşı işlenen zalimlikler üzerindeki derin endişelerini belirtti ve Türkiye'nin bu meseledeki liderliğine övgüde bulunurken, uluslararası topluluğa bu insanların acılarını hafifletmek için insani çabaları arttırması yönünde baskıda bulundular.

Foreign Minister of Pakistan visits Turkey and holds talks with the Turkish leadership

Foreign Minister of Pakistan Khwaja Muhammad Asif visited Ankara today on a day long visit. He held talks with Turkish President Recip Tayyep Erdogan, Prime Minister Benali Yildrim and Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu on further strengthening of relations between Pakistan and Turkey and deepening mutual coordination on regional peace, security and connectivity.

During his call on the Turkish President, Khwaja Asif reaffirmed Pakistan’s strong desire for further strengthening strategic partnership between the two countries through increased cooperation in political, economic, defence and people to people ties. President Erdogan reiterated Turkey’s unflinching commitment to broaden and expand brotherly relations between the two countries. They agreed on maintaining regular high level exchanges between the two countries. Emphasizing that lasting peace in Afghanistan was important for stability in the region, they agreed that Pakistan and Turkey would continue to work together for peace and stability in Afghanistan.

Earlier, Foreign Minister Khwaja Asif also called on Turkish Prime Minister Benali Yildrim. Discussing bilateral relations, the two leaders expressed satisfaction at the remarkable progress being made in deepening the strategic partnership. In this regard, recalling the important work done under the High Level Strategic Cooperation Council (HLSCC) under the leadership of the two Prime Ministers, they resolved to take measures to impart further impetus to this bilateral strategic forum.

Later in the day, the Foreign Ministers of the two countries held bilateral talks covering all areas of mutual cooperation and coordination on peace and security in the region with particular focus on Afghanistan in the light of recent developments. They agreed that there was no military solution to the conflict in Afghanistan and reiterated that Afghanistan’s neighbours and regional countries needed to work together for facilitating a politically negotiated settlement under an Afghan-led and Afghan-owned peace process.

During these meetings, the two sides shared concern over human rights violations in Indian Occupied Kashmir. The Foreign Minister thanked Turkey for its principled support to the just struggle of the Kashmiri people for their right to self-determination.

The Turkish leaders and Foreign Minister Khwaja Asif also expressed deep concern over the atrocities being committed against Rohingyas and while appreciating Turkey’s leadership on the issue, they stressed upon the international community for enhancing humanitarian efforts to alleviate their suffering.