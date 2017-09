Pakistan İstanbul'da "Dünya Gıda Fuarı'na" katıldı

Abdul Akbar

Önde gelen Pakistan şirketleri İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde 7-10 Eylül 2017'de düzenlenen 25. "Dünya Gıda Fuarı'na" katıldı.

Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında Pakistan şirketlerine yardım etmenin yanı sıra Türk işadamlarını Pakistan ve Türkiye arasında ikili ticaret ve yatırım alanlarında var olan olağanüstü potansiyel hakkında bilgilendirmek için gayret gösterdi. Fuara Türkiye'den ve diğer ülkelerden iş çevreleri katıldı ve fuar kurumlararası temaslar kurmak için bir fırsat sağladı.

Gıda ve bitkisel ürünler alanındaki ünlü şirketler, mesela Hamdard Laboratories, S. Amden and Company, Bhandhari Rice Mills, ve Food Links fuarda stant kurdular.

Dünya Gıda Fuarı, İstanbul Türkiye'deki gıda ile alakalı en büyük fuardır. Bu olay her yıl 360'dan fazla yerli ve uluslararası gıda üreticisini kendisine çeker, bunlar Türkiye'nin gıda endüstrisi alıcılarıyla iş sözleşmeleri konusunda bağlantı kurmak, pazarlık yapmak ve sonuçlandırmak için İstanbul'da toplanırlar.

Katılan şirketler kendilerini bu olaya hazırlamak için Pakistan Başkonsolosluğunun gösterdiği ileriye dönük çabaları ve katkıları büyük bir övgüyle karşıladı. Bunların katılımı Türkiye'den ve bölgeden alıcılar arasında oldukça fazla farkındalık yarattı, bu da bu şirketler için daha fazla ticaret fırsatıyla sonuçlanacaktır. Bu durum aynı zamanda Pakistan'ın bölgesel ve küresel ticaretteki payını arttırmasına da yardım edecektir.

Pakistan participates in “World Food Fair” at Istanbul

Leading Pakistani companies participated in the 25th “World Food Fair,” held at Tüyap Fair Convention & Congress Center Istanbul from 7-10 September 2017.

The Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) and the Consulate General of Pakistan Istanbul, facilitated the Pakistani companies during the fair as well as endeavored to inform the Turkish businessmen about the tremendous potential that exists between Pakistan and Turkey in the areas of bilateral trade and investment. The Fair was attended by business community from Turkey and other countries and provided an opportunity for establishing business-to-business contacts.

Prominent companies in the business of food and herbal products including Hamdard Laboratories, Amden and Company, Bhandhari Rice Mills, and Food Links International established stalls at the event.

World Food Fair, Istanbul is the largest food related exhibition in Turkey. The event annually attracts over 360 domestic and international food producers, who converge in Istanbul to network, negotiate and conclude business contracts with Turkey’s food industry buyers.

The participating companies greatly appreciated the proactive efforts and contribution of the Consulate General of Pakistan in facilitating them for the event. Their participation generated much awareness among the potential buyers from Turkey and the region, which will result in more trade opportunities for these companies. It will also help in promoting Pakistan’s share in the regional and global trade.