Pakistan liderleri Keşmir için korkusuzca desteklerini yeniden teyit ettiler

Abdul Akbar

Pakistan liderleri ayrı ayrı verdikleri mesajlarda Keşmir Dayanışma Günü nedeniyle Keşmir halkına korkusuzca moral, siyasi ve diplomatik desteklerini yeniden ifade ettiler. Keşmir Dayanışma Günü Pakistan’da, Azad Cammu ve Keşmir’de ve dünyada 5 Şubat’ta coşkuyla kutlanacaktır. Bu gün yalnızca Keşmirlilerin adil ve tarafsız bir biçimde kendi kaderlerini belirleme haklarını desteklemek için değil ama aynı zamanda işgalci Hindistan Güvenlik Güçlerinin zalimliklerine dayanmak için her gün yaptıkları fedakârlıkları övmek amacıyla kutlanmaktadır.

Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Mamnoon Hussain mesajında şöyle dedi:

“Pakistan hükümeti ve halkı, Hindistan İşgalindeki Cammu ve Keşmir’in (IoK) baskı altındaki halkına, temel kendi kaderlerini belirleme hakları için verdikleri cesurca mücadeleleri için, devam eden ve kararlı moral, diplomatik ve siyasi desteklerini yeniden teyit etmektedir. Hindistan son 70 yıldır sadece Cammu ve Keşmir halkının kendi kaderlerini belirleme hakkını reddetmekle kalmamakta ama aynı zamanda onları en kötü şekilde insan hakları ihlallerine, şiddete ve baskıya maruz bırakmaktadır.

Bu kendiliğinden ve tarihi mücadele sırasında, IoK’nin cesur ve kararlı insanları eşi olmayan ve tahayyül edilemeyecek fedakârlıklarda bulunmuştur. Son altı aydaki Hindistan zalimlikleri 120’den fazla ölüme ve çoğu kritik durumda olmak üzere 20,000’den fazla yaralanmaya neden olmuştur. 1,000’den fazla kişi Hindistan işgal güçlerince pelet silahları kullanılmasından dolayı ciddi göz yaralanmalarına uğramış ve bunlardan en az 150’si, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere kalıcı olarak kör olmuştur. Ancak, Hindistan’ın devlet terörü IoK halkını Hindistan baskısından kurtulmak için verdiği özgürlük mücadelesinden vazgeçirememiştir.

Pakistan uluslararası topluluğa bu konudaki sorumluluklarının bilincinde olması için çağrıda bulunmaktadır ve onu Hindistan işgal güçleri tarafından IoK’de devam eden acımasız insan hakları ihlallerinin bağımsız olarak soruşturulmasını talep etmesi ve Keşmir üzerindeki BM Güvenlik Konseyi kararları altındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorlamaktadır.

Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı bölünme zamanlarının bitmemiş gündemi olarak kalmaya devam etmektedir. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündeminde askıda olan en eski anlaşmazlıklardan birisidir. Cammu ve Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasındaki temel anlaşmazlıktır ve bölgede bir barış kurulması hayalleri, bu anlaşmazlık Cammu ve Keşmir halkının isteklerine uygun olarak çözülene kadar bulanık kalacaktır. Bu bölgedeki 1.5 milyardan fazla insan kendileri için Hindistan tarafından BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasıyla reddedilen barış ve refah şafağını görmeyi hak etmektedir.”

Pakistan Başbakanı Sayın Muhammad Nawaz Sharif ise mesajında şöyle dedi:

“Son yetmiş yıldır, Hindistan kendi işgali altındaki Cammu ve Keşmir’in cesur halkına uluslararası topluluk tarafından BM Güvenlik Konseyi kararları aracılığıyla tanınan kendi kaderlerini belirleme hakkını hep reddetmiştir. Pakistan halkı bugün Keşmir Dayanışma Günü’nü kutlayarak Keşmirli kardeşlerine katılmaktadır ve Keşmir halkının temel insan hakları için ve özellikle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtilen kendi kaderini belirleme hakkı için moral, diplomatik ve siyasi desteklerini yeniden teyit etmektedir.

Cammu ve Keşmir Anlaşmazlığı Ayrılma zamanlarının bitmemiş gündemidir ve BM Güvenlik Konseyindeki en eski çözülmemiş anlaşmazlıklardan birisi olarak kalmıştır. Pakistan Hindistan işgal güçleri tarafından İşgal Altındaki Keşmir’de işlenen sistematik terör suçlarını ve masum halkın zalimce öldürülmesini şiddetli bir biçimde kınamaktadır. Pelet silahlarının kullanımı kadınlar ve genç çocuklar da dahil olmak üzere 150’den fazla kişiyi kalıcı olarak kör yapmıştır. Hindistan İşgalindeki Keşmir’in masum insanlarının temel insan hakları Hindistan işgal güçleri tarafından acımasızca ihlal edilmiştir. Kıdemli Hurriyat liderleri tutuklanmıştır veya ev hapsinde tutulmaktadır. Son birkaç ay içerisinde, yaklaşık 12,000 kişi herhangi bir suçlama olmaksızın yasadışı olarak gözaltına alınmıştır.

Hindistan İşgalindeki Cammu ve Keşmir’in cesur, kararlı ve inatçı halkı bu haklı mücadelesinde benzersiz fedakarlıklarda bulunmuştur. Ancak, bu Hindistan zalimliklerinin hiçbirisi Keşmir halkının Hindistan işgalinden kurtulma isteğini durduramamıştır. Pakistan halkı ve uluslararası topluluk, Hindistan işgalindeki Cammu Keşmir halkına benzersiz cesareti, fedakârlığı ve Hindistan devletinin en kötü şekildeki devlet terörüne, insan hakları ihlallerine, şiddetine ve baskısına olan direnci için en yüksek derecede saygı duymaktadır. Cesur ve fedakâr Keşmir halkının fedakarlıklarını selamlarım ve Pakistan’ın Cammu ve Keşmir üzerindeki prensipli duruşuna olan sıkı bağlılığını yeniden teyit ederim.

Pakistan uluslararası topluluğa İşgal Altındaki Keşmir’de Hindistan güçlerinin yaptığı barbarca insan hakları ihlallerine ve terör dalgasına bir son vermek için sesini yükseltmesi ve Cammu ve Keşmir halkına 70 yıl önce verdiği sözleri yerine getirmesi için çağrıda bulunmaktadır.

Cammu ve Keşmir Pakistan ve Hindistan arasındaki en temel anlaşmazlıktır. Bu bölgenin insanlarının barış ve refah düşleri, bu anlaşmazlık BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre çözülmeden erişilmesi zor olarak kalacaktır. Hindistan’a işgal altındaki Cammu Keşmir’de kan dökmeye son vermesi ve BM gözetimi altında özgür ve tarafsız bir plebisit yapılmasına izin vermesi için çağrıda bulunuyoruz.”

Pakistan leadership reiterates unflinching support for Kashmir

The leadership of Pakistan in their separate messages on the occasion of Kashmir Solidarity Day has reiterated its unflinching moral, political and diplomatic support to the Kashmiri people. Kashmir Solidarity Day will be observed throughout Pakistan, Azad Jammu & Kashmir and across the world with fervour on 5th February. The day is observed to not only support the Kashmiris’ right for a fair and impartial right of self-determination but to eulogize their sacrifices they are making every day by bearing brutality of the occupying Indian security forces.

The President of Pakistan Mr. Mamnoon Hussain in his message said:

“The Government and the people of Pakistan reaffirm their continued and resolute moral, diplomatic and political support to the oppressed people of Indian occupied Jammu and Kashmir (IoK) in their valiant struggle for the fundamental right to self-determination. India continues, not only, to deny the people of Jammu and Kashmir the right to self-determination for the last seven decades, but is also subjecting them to the worst human rights violations, violence and oppression.

During this indigenous and historic struggle, the courageous and determined people of IoK have rendered unparalleled and unimaginable sacrifices. Atrocities by Indian occupation forces in the last six months have resulted in more than 120 deaths and 20,000 injured, many in critical condition. More than 1,000 have sustained severe eye injuries due to pellet shots by the Indian occupation forces, while at least 150, including women and children, are now permanently blind. However, the Indian state terrorism has failed to deter the people of IoK from their struggle for freedom from Indian oppression.

Pakistan calls upon the international community to be cognizant of its responsibilities in the matter and urges it to demand an independent investigation in the ongoing gross human rights violations in IoK by Indian occupation forces and to fulfil its obligations under UN Security Council resolutions of Kashmir.

The Jammu and Kashmir dispute remains an unfinished agenda of Partition. It is one of the oldest disputes pending on the agenda of the United Nations Security Council, Jammu and Kashmir is the core dispute between India and Pakistan and the dream for peace in the region will remain elusive until resolution of this dispute in accordance with the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. More than 1.5 billion people of this region deserve to see the dawn of peace and prosperity which has been denied to them by India’s refusal to implement the UN Security Council resolutions.”

Prime Minister of Pakistan Mr. Muhammad Nawaz Sharif in his message said:

“For the last seven decades India has denied the valiant people of Indian Occupied Jammu and Kashmir the right to self-determination promised to them by the international community through numerous UN Security Council resolutions. The people of Pakistan join their Kashmiri brothers and sisters in observing Kashmir Solidarity Day today to reaffirm our moral, diplomatic and political support to the legitimate struggle of the Kashmiri people for their basic human rights, especially the right to self determination enshrined in the relevant UN Security Council resolutions.

The Jammu & Kashmir dispute is the unfinished agenda of Partition and remains one of the oldest disputes in the UN Security Council. Pakistan strongly condemns the systemic state terrorism and brutal killings of the innocent people of IoK by Indian occupation forces. Use of pellet guns has permanently blinded more than 150 people including women and young children. The basic human rights of the innocent people of IoK, including the right to life and peaceful assembly have been grossly violated by Indian occupation forces. Senior Hurriyat leadership has been arrested or placed under house detention. Within the last few months, around 12,000 people were illegally detained without any charges.

The valiant, resolute and determined people of Indian Occupied Jammu & Kashmir have rendered unmatched sacrifices in their just struggle. However, all the Indian brutalities have failed to deter the people of IoK from their cause for freedom from Indian subjugation. The people of Pakistan and the international community have utmost respect for the people of Indian occupied Jammu & Kashmir for their unparalleled courage, bravery and persistence in facing the worst kind of state terrorism, human rights abuses, violence and suppression by the Indian state. I salute the sacrifices of the brave and courageous Kashmiri people and reaffirm our firm commitment to Pakistan’s principled stance on Jammu and Kashmir.

Pakistan calls upon the international community to raise its voice in seeking an end to the gross violations of human rights and the reign of terror unleashed by Indian occupation forces in IoK and fulfill the promises it made with the people of Jammu & Kashmir 70 years ago.

Jammu & Kashmir is the core dispute between Pakistan and India. The dream of peace and prosperity of the people of this region will remain elusive without resolving this dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. We urge India to stop bloodbath in occupied Jammu & Kashmir and allow the holding of free and fair plebiscite under the UN auspices.”