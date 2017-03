Pakistan Meclis Başkanı Ayaz Sadiq Türk Başbakanını ziyaret etti; her iki taraf çeşitli alanlardaki işbirliğini yoğunlaştırmak için kararlılıklarını yeniden teyit etti

Abdul Akbar

Milli Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq'in liderliğindeki Pakistan parlamenterler heyeti bugün burada Türkiye Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

İki taraf kardeşçe Pakistan-Türkiye bağlarını daha da derinleştirmek için görüş alışverişinde bulundu, özellikle ikili ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için. Kendileri yakında tamamlanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde devam eden ilerlemenin tatmin edici olduğunu belirttiler. Bir kez imzalandığında, iki ülkenin liderleri tarafından öngörüldüğü gibi sağlam bir ekonomik ortaklığın gerçekleştirilmesi için temel bir itici güç sağlayacağını umduklarını ifade ettiler. Birbirlerinin ulusal meseleleri, yani Kıbrıs ve Keşmir üzerinde karşılıklı destekler yeniden teyit edildi.

Başbakan Binali Yıldırım Pakistan Milli Günü (23 Mart) dolayısıyla tebriklerini iletti ve Türkiye'nin Pakistan'ı gerçek bir kardeş olarak gördüğünü belirtti. Kendisi özellikle Pakistan liderleri, parlamentosu ve halkı tarafından Türkiye'deki hain 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı verilen güçlü desteği ve dayanışmayı övdü. Başbakan Muhammad Nawaz Sharif'in Türkiye'ye yaptığı son ziyarete atıfta bulunan Başbakan Binali Yıldırım, altyapı geliştirme, sağlık, iletişim, medya ve kültür ve ikili yatırımlar da dahil çeşitli alanlarda yapılan işbirliğinde kayda değer ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Meclis Başkanı Ayaz Sadiq Pakistan-Türkiye ilişkilerinin benzersiz niteliklerine vurguda bulundu ve Türk Başbakanına Pakistan'la daha yakından işbirliği için gösterdiği derin kişisel ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Kendisi aynı zamanda Türkiye'nin elde ettiği kayda değer gelişmeyi ve Türk hükümetinin kamu refahına yönelik politikalarını övdü. Bundan dolayı tatminkar bir şekilde iki tarafın tüm seviyelerde güçlü bir ortaklığı şekillendirdiğini belirtti. Kendisi Pakistan ve Türkiye arasındaki özel bağların daha fazla parlamenter düzeyde gidip gelmelerle ve insanlar arası temaslarla sürdürülmesi gerektiğini ve devam eden dayanışma ve yan yana durma geleneğinin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Ayaz Sadiq Türk liderlerine ve Başbakan Binali Yıldırım'a Keşmir davasına verdikleri destek için özellikle teşekkür etti. Kendisi aynı zamanda Türkiye'nin geleneksel Mehter Takımının İslamabad'da 23 Mart 2017'de yapılan Pakistan Günü Geçit Törenine katılımı için derinden teşekkürlerini ifade etti.

Pakistan heyetine milletvekilleri Sayın Muhammad Pervaiz Malik, Sayın Shagufta Jumani, Sayın Seema Mohiuddeen Jameeli, Sayın Tahira Aurangzeb, Sayın Shaista Pervaiz Malik, Sayın Mujahid Ali, Syed Amir Ali Shah Jamote, ve Sheikh Salahuddin dahildi.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Sohail Mahmood, Milli Meclis Sekreteri Sayın Abdul Jabbar Ali ve Milli Meclis Halkla İlişkiler Genel Müdürü Muhammad Anwar Sial bu olay üzerine orada bulunmaktaydılar.

Speaker Ayaz Sadiq calls on Turkish Prime Minister; both sides reaffirm resolve to intensify cooperation in diverse fields

The visiting Parliamentary delegation of Pakistan led by Speaker National Assembly Sardar Ayaz Sadiq called on the Turkish Prime Minister Mr. Binali Yildirim here today.

The two sides exchanged views on further deepening the brotherly Pakistan-Turkey ties, particularly the enhancement of bilateral trade and economic cooperation. They noted with satisfaction the ongoing progress on Free Trade Agreement (FTA), which is expected to be concluded soon. Once signed, they hoped that it would provide a major boost to the realization of the robust economic partnership as envisioned by the leadership of the two countries. Mutual support on each other’s national causes, i.e. Cyprus and Kashmir, was reiterated.

Prime Minister Binali Yildirim extended felicitations on Pakistan’s National Day (23rd March) and stressed that Turkey considered Pakistan as a true brother. He particularly appreciated the strong support and solidarity extended by the leadership, Parliament and people of Pakistan against the heinous coup attempt of 15 July 2016 in Turkey. Referring to the recent visit of Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif to Turkey, Prime Minister Binali Yildirim said that notable progress was made on cooperation in diverse fields including infrastructure development, health, communications, media and culture, and bilateral investments.

Speaker Ayaz Sadiq highlighted the unique quality of Pakistan-Turkey relations and thanked the Turkish Prime Minister for taking deep personal interest in promoting closer cooperation with Pakistan. He also lauded the remarkable progress made by Turkey and commended the public welfare-oriented policies of the Turkish government. He noted with satisfaction that the two sides were forging a strong partnership at all levels. He stressed that the special ties between Pakistan and Turkey should be sustained through more parliamentary exchanges and people-to-people contacts and that the abiding tradition of solidarity and standing by each other should be transmitted to the future generations.

Speaker Ayaz Sadiq particularly thanked the Turkish leadership and Prime Minister Binali Yildirim for their support for the cause of Kashmir. He also expressed deep appreciation of the people of Pakistan for the participation Turkey’s traditional Mehtar Band in the Pakistan Day Parade in Islamabad on 23rd March 2017.

Pakistan delegation included MNAs Mr. Muhammad Pervaiz Malik, Ms. Shagufta Jumani, Ms. Seema Mohiuddeen Jameeli, Ms. Tahira Aurangzeb, Ms. Shaista Pervaiz Malik, Mr. Mujahid Ali, Syed Amir Ali Shah Jamote, and Sheikh Salahuddin.

Ambassador of Pakistan to Turkey Mr. Sohail Mahmood, Secretary National Assembly Mr. Abdul Jabbar Ali, and Director General Public Relations of National Assembly Muhammad Anwar Sial were present on the occasion.