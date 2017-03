Pakistan Milli Günü Türkiye'de Kutlandı

Abdul Akbar

Pakistan Milli Günü bugün Ankara'da Pakistan Büyükelçiliğinde yapılan etkileyici bir törenle kutlandı. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Sohail Mahmood Pakistan topluluğunun, Türk Üniversitelerinde eğitim gören Pakistanlı öğrencilerin ve Elçilik çalışanları ve ailelerinin huzurunda Milli Marş eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları bu olay vesilesiyle okundu. Ankara'daki Pakistan Büyükeliliği Okulunun (PEISG) öğrencileri milli şarkılar söyledi..

Büyükelçi Sohail Mahmood hitabında 23 Mart'ın atalarımızın ayrı bir anavatan elde etmek için tarihi bir karar verdikleri Güney Asya Müslümanlarının tarihi mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. 23 Mart 1940'ta Pakistan Kararının adapte edilmesinden yedi yıl sonra, Pakistan Kaid-, Azam Muhammed Ali Cinnah'ın ilham veren liderliğinde bağımsız ve egemen bir devlet oldu. Büyükelçi şunu da ekledi ki, siyasi istikrarla birlikte Pakistan'ın ekonomik büyümesinin de hızlanması herkesi tatmin etmiştir ve Pakistan şimdi bir 'Yükselen Ekonomi' olarak tanınmaktadır. Kendisi bu durumun yabancı yatırımların hacmini arttırmış olduğunu da belirtti.

Pakistan-Türkiye ilişkilerindeki en son gelişmeler üzerine katılımcıları bilgilendiren Büyükelçi, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'ı son dört ay içerisinde iki kez ziyaret ettiğinin altını çizdi. Başbakan Nawaz Sharif Türkiye'yi Şubat ayında Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyinin Ankara'daki 5. oturumuna eş başkanlık etmek için ziyaret etti ve her iki ülke çeşitli alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmek için bir dizi anlaşmalar/MoU'lar imzaladı. Kendisi Pakistan ve Türkiye'nin ikili ticari ve yatırım ilişkilerini arttırmaya yardımcı olacak olan kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasını (FTA) sonuçlandırmaya çok yaklaştıkları bilgisini de verdi.

Büyükelçi Sohail Pakistan'daki Türk yatırımlarının da devamlı olarak arttığını söyledi. Son olarak, Türkiye'den Arçelik firması Pakistan'dan Dawlance'i satın alırken, Zorlu Enerji ve Pencap Hükümeti arasında 300 MW'lık güneş enerjisi için bir anlaşma imzalandı. Kendisi diğer sektörlerde de kaydedilir gelişmeler olduğunu belirtti. Pakistan-Türkiye kültürel ve eğitim bağları güçlenmiştir ve Türk üniversitelerindeki Pakistanlı öğrencilerin sayısı kat be kat artmıştır. Kendisi ayrıca Türk Hükümetinin son zamanlardaki Urducayı liselerde seçmeli ders yapma kararını da övdü.

Pakistan Büyükelçiliğinin kamu diplomasisi etkinliklerine atıfta bulunan Büyükelçi Sohail Mahmood, yıllık makale yarışması "Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın" organize edildiğini ve resim yarışması "Chughtai Sanat Ödülleri'nin" de yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi. Büyükelçi ünlü Türk Bandosu 'Mehter Takımının' (Osmanlı Yeniçeri Bandosu) bugün İslamabad'da Pakistan Günü Yürüyüşüne katılmış olmasından ve benzersiz performansıyla bütün Pakistanlıların kalbini kazanmış olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Benzeri şekilde, Pakistan Cumhurbaşkanı bugün İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Halil Toker'e Urdu dili ve edebiyatının tanıtılması için yaptığı hizmetlerden ve Pakistan-Türkiye kültürel işbirliğine olan katkılarından ötürü Pakistan'ın prestijli sivil ödülü “Sitara-e-Imtiaz'ı” takacaktır.

"Pakistan Günü" resepsiyonu bu akşam yapılacaktır, Türk liderleri, parlamenterleri, sivil toplum, medya ve Pakistan topluluğu üyeleri bu resepsiyona davet edilmiştir. Bununla eş zamanlı olarak bir Pakistan Yemekleri Festivali de başlayacaktır ve haftanın geri kalanı boyunca devam edecektir . Resepsiyon mekanında aynı zamanda bir fotoğraf sergisi ve pul sergisi de düzenlenecektir.

National Day of Pakistan Celebrated in Turkey

The National Day of Pakistan was celebrated in Ankara at an impressive ceremony at Pakistan Embassy in Ankara today. The Ambassador of Pakistan to Turkey, Mr. Sohail Mahmood, raised the Pakistan flag on the tune of the National Anthem in presence of the Pakistani community, Pakistani students studying in Turkish Universities and Embassy officials and their families.

The messages of the President and Prime Minister of Pakistan were read out on the occasion. Students of Pakistan Embassy School (PEISG) in Ankara presented national songs.

Ambassador Sohail Mahmood in his remarks stated that 23 March was an important milestone in the historical struggle of the Muslims of South Asia when our forefathers made the historic decision to acquire a separate homeland. Seven years after the Pakistan Resolution of 23 March 1940 was adopted, Pakistan became an independent and sovereign state under the inspiring leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The Ambassador added that it was a matter of satisfaction for everyone that along with political stability, Pakistan’s economic growth had taken pace and Pakistan was now recognized as an ‘Emerging Economy.’ This had increased the volume of foreign investments, he noted.

Briefing the participants on recent developments in Pakistan-Turkey relations, Ambassador highlighted that Turkish President Recep Tayyip Erdogan had visited Pakistan twice in the last four months. Prime Minister Nawaz Sharif visited Turkey in February to co-chair 5th session of Pakistan-Turkey High Level Strategic Cooperation Council in Ankara where both countries signed a number of agreements/MoUs for further strengthening cooperation in diverse fields. He informed that Pakistan and Turkey were also inching closer towards concluding a comprehensive Free Trade Agreement (FTA), which would help boost bilateral trade, commercial and investment relations.

Ambassador Sohail said Turkish investment in Pakistan was steadily increasing. Recently, Arçelik of Turkey had acquired Dawlance Pakistan while an agreement was signed between Zorlu Energy and the Government of Punjab for 300 MW solar energy. He noted that there was notable progress in other sectors as well. Pakistan-Turkey cultural and educational linkages had strengthened and the number of Pakistani students in Turkish universities increased manifold. He also applauded the recent decision of the Turkish Government to introduce Urdu as elective subject in high schools.

Referring to public diplomacy activities of the Embassy of Pakistan, Ambassador Sohail Mahmood said that the annual essay competition “Jinnah Young Writers Awards” was being organized, while the painting competition “Chughtai Art Awards” would take place soon. The Ambassador expressed happiness that the famous Turkish band ‘Mehter’ (Ottoman Janissary Band) had participated in Pakistan Day Parade in Islamabad today and won the hearts of all Pakistanis through its unique performance. Similarly, the President of Pakistan would confer, today, Pakistan’s prestigious civil award “Sitara-e-Imtiaz” upon Prof. Dr. Halil Toker of Istanbul University in recognition of his services for promotion of Urdu language and literature and contribution to Pakistan-Turkey cultural cooperation.

The “Pakistan Day” reception will be hosted this evening where the Turkish leadership, parliamentarians, civil society, media and members of Pakistan community are invited to participate. A Pakistan Food Festival shall also commence simultaneously and continue for the rest of the week. A photographic exhibition and stamps exhibition will also be held at the venue of the reception.