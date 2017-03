Pakistan Milli Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti

Abdul Akbar

Pakistan ve Türkiye arasındaki özel bağları ve büyüyen işbirliğini daha da takviye etmek için olan bağlılıklar Pakistan Milli Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret edince yeniden teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Türk parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Sayın Muhammet Balta ve diğer kıdemli yetkililer eşlik ediyordu. Meclis Başkanı Ayaz Sadiq’a ise Milli Meclis’teki Pakistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Muhammad Pervaiz Malik ve Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sohail Mahmood eşlik ediyordu.

Görüşme sırasında Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq Pakistan liderlerinin ve halkının sıcak ve samimi selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği altında Türkiye tarafından elde edilen gelişmeyi ve refahı övdü ve bunun Müslüman ümmeti için parlak bir örnek teşkil ettiğini ekledi. Kendisi önümüzdeki günlerde Türkiye’de meydana gelecek siyasi gelişme ve ekonomik ilerlemeler için Pakistan adına en iyi dileklerini iletti.

Hain 15 Temmuz darbe girişimine karşı Pakistan’ın Türkiye hükümeti ve halkıyla olan güçlü dayanışmasını yeniden teyit eden Meclis Başkanı bu yasadışı eyleme karşı – en önde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik ettiği - Türkiye’nin insanları tarafından gösterilen ve dünya üzerindeki diğer halklar için ilham verici olan tarihi direniş için derinden hayranlığını belirtti. Kendisi aynı zamanda Pakistan’ın karşılıksız desteğini ve dayanışmasını iletmek için 15 Temmuz gecesi TBMM Başkanıyla yaptığı kendi etkileşimini hatırlattı ve Türkiye’de demokrasiyi ve demokratik kurumları desteklemek için Pakistan Parlamentosunun her iki meclisinin de adapte ettiği oybirliğiyle alınmış kararları vurguladı.

Meclis Başkanı Ayaz Sadiq Başbakan Nawaz Sharif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rehberliğinde daha da güçlenen Pakistan-Türkiye ilişkilerinin altını çizdi. İkili ekonomik ilişkileri mükemmel siyasi ilişkilerle aynı seviyeye getirmek için her iki tarafın kararlılıklarını ifade etti ve Serbest Ticaret Anlaşmasının (FTA) sonuçlandırılmasının bu bağlamda kritik bir rol oynayacağını belirtti. Meclis Başkanı ayrıca Türkiye’ye Pakistan’da büyüyen yatırımları için teşekkür etti, bunların her iki ülkenin halklarının refahına ve gelişmesine yönelik önemli bir katkı yaptığını ekledi.

Meclis Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki ülkedeki parlamenterlerin pivot rolü hakkında bilgilendirdi, özellikle Pakistan-Türkiye Dostluk Gruplarının rolü hakkında, iki ülke arasında sağlam bir ortaklığı şekillendirmeye yönelik olarak en yüksek siyasi liderleri izlerken.

Meclis Başkanını sıcak bir şekilde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Mamnoon Çok yönlü Türkiye-Pakistan ilişkisindeki istikrarlı büyümeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi, ekonomik, ticari, savunma, savunma sanayi ve kültürel işbirliğini daha yeni seviyelere çekmek için adımların atılmasına devam edileceğini belirtti. İslamabad’daki 13. Ekonomik Koordinasyon Kuruluşu (ECO) Zirvesine katılmak için Pakistan’a yaptığı son ziyareti hatırlatarak, bu zirvenin yarattığı momentumun bölgesel ülkelerin ekonomik inisiyatiflerine daha da derinlik kazandırmasını ümit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda tüm meselelerde Türkiye’nin Pakistan’a tam desteğini ve dayanışmasını yeniden ifade etti ve ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq Türkiye’yi TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın daveti üzerine bir parlamenterler heyeti ile birlikte ziyaret etmektedir. Kendisi daha öncesinde Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti ve Pakistan-Türkiye ilişkilerine dair geniş bir yelpazedeki meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Meclis Başkanı aynı zamanda Türk meslektaşıyla geniş danışma toplantıları da düzenlemişti, bunlar sırasında iki taraf inter alia olarak iki parlamento arasında işbirliğini daha da yoğunlaştırmak için gerekli yolları tartışmıştı. Kendisi ayrıca Türk Parlamentosunun bombalanan bölümünü de ziyaret etti ve Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerine saygılarını sundu.

Kendisi Türkiye ziyaretinin İstanbul ayağı sırasında saygıdeğer Türk yetkilileriyle ve iş dünyası temsilcileriyle geniş etkileşimlerde bulunacaktır.

Speaker Ayaz Sadiq calls on President Recep Tayyip Erdoğon in Ankara

The commitment to further reinforce the special ties and growing cooperation between Pakistan and Turkey was reaffirmed as the Speaker of the National Assembly of Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq, called on President Recep Tayyip Erdoğan in Ankara.

President Erdoğan was accompanied by the Speaker of the Turkish Grand National Assembly (TGNA) Ismail Kahraman, Chairman of Turkey-Pakistan Parliamentary Friendship Group Muhammet Balta, and other senior Turkish officials. Speaker Ayaz Sadiq was accompanied by the Convener of Pakistan-Turkey Friendship Group in the National Assembly, Pervaiz Malik, and Pakistan’s Ambassador to Turkey Sohail Mahmood.

During the meeting, Speaker Ayaz Sadiq conveyed cordial greetings of the leadership and people of Pakistan and lauded the remarkable progress made by Turkey under President Erdoğan’s stewardship, adding that it was a shining example for the Muslim Ummah to emulate. He also conveyed best wishes from Pakistan for Turkey’s enhanced political development and economic progress in the future.



Reiterating Pakistan’s strong solidarity with the Government and people of Turkey against the heinous coup attempt on 15 July, the Speaker expressed deep admiration for the historic resistance by the Turkish people – led from the front by President Erdoğan – against the illegal action, which served as an inspiration for people across the globe. He also recalled his own interaction with the TGNA Speaker on the night of 15 July to convey Pakistan’s unequivocal support and solidarity and highlighted the unanimous Resolutions adopted, later, by the two Houses of Pakistan Parliament in support of Turkey’s democracy and democratic institutions.

Speaker Ayaz Sadiq highlighted the immense growth of Pakistan-Turkey relations under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif and President Erdoğan. Stressing both sides’ resolve at the highest level to bring the bilateral economic relationship at par with their excellent political relations, the Speaker noted that the conclusion of the Free Trade Agreement (FTA) would play a crucial role in this endeavor. The Speaker also thanked Turkey for its growing investments in Pakistan, which were making important contribution towards prosperity and development of both countries.

The National Assembly Speaker also apprised President Erdoğan of the pivotal role of the two Parliaments, especially of the Pakistan-Turkey Parliamentary Friendship Groups, in following the lead of the highest political leadership towards forging a robust partnership between the two countries.



Extending a warm welcome to the Speaker, President Erdoğan conveyed his greetings for President Mamnoon Hussein and Prime Minister Nawaz Sharif. Noting the consistent growth in the multifaceted Turkey-Pakistan relationship, President Erdoğan stressed that steps should continue to be taken to take the political, economic, trade, defence, defence industry, and cultural cooperation to newer levels. Recalling his recent visit to Pakistan to attend the 13th Economic Coordination Organization (ECO) Summit in Islamabad, he hoped that the momentum generated by it would enable the regional countries to impart further depth to their economic initiatives. President Erdoğan also reaffirmed Turkey’s full support and solidarity for Pakistan on all issues and reiterated the resolve to further fortify bilateral ties.

Speaker Sardar Ayaz Sadiq is visiting Turkey along with a Parliamentary delegation at the invitation of TGNA Speaker Ismail Kahraman. He had, earlier, called on Prime Minister Binali Yildrim and exchanged views a wide range of issues pertaining to Pakistan-Turkey relations.

The Speaker had also held extensive consultations with his Turkish counterpart, during which the two sides inter alia discussed ways of further intensifying collaboration between the two Parliaments. He had also visited the bombed part of the Turkish Parliament and paid tributes to the martyrs of the 15 July coup attempt in Turkey.

During the Istanbul leg of his visit to Turkey, the Speaker would have broad interaction with Turkish dignitaries and business representatives.