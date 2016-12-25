Pakistan-Türkiye FTA pazarlıkları ilerleme kaydetti

Abdul Akbar

Pakistan-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) pazarlıklarının beşinci (5'inci) tur oturumları Ankara'da 21-23 Aralık 2016'da düzenlendi. Pakistan heyetine Ticaret Bakanlığı Ek Sekreteri Mian Asad Hayauddin liderlik ediyordu ve Ticaret Bakanlığından, Sanayi Bakanlığından, Tekstil Bakanlığından, Federal Gelirler Kurulundan ve Mühendislik Geliştirme Kurulundan yetkililer heyete dahildi. Oturumlara aynı zamanda Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi H.E. Sohail Mahmood da katıldı. Türk heyetine Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü Dilemre başkanlık ediyordu ve kendisine konuşmalarda Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İthalat Genel Müdürlüğü yetkilileri yardımcı oldular. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu da görüşmelerde bulunmaktaydı.

Her iki taraf Mallar Üzerinde Anlaşma, Hizmetler Üzerinde Anlaşma ve Yatırımlar Üzerinde Anlaşma hakkında tartışmalarda bulundular. Bu anlaşmalar üzerindeki görüşmeler sırasında kayda değer ilerlemeler elde edildi.

Samimi bir ortamda yapılan görüşmeler sırasında, her iki tarafça da imtiyazlar için önerilen gümrük tarifesi hatlarında oldukça fazla ilerleme kaydedildi. En yüksek liderliklerin talimatlarını ve ciddi arzularını göz önünde bulundurarak, her iki taraf mümkün olan en erken tarihte görüşmelerin bir sonraki tur oturumlarını İslamabad'da düzenlemek için anlaştılar.