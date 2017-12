Pakistan -Türkiye ilişkileri her alanda gelişiyor

Abdul Akbar

Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Ulusal Kamu Politikası Okulunun 107. Ulusal Yönetim Dersi’nin katılımcılarına çok yönlü Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin durumu üzerine bir brifing verirken kardeşlik bağlarının çeşitli alanlarda geliştiğini söyledi.

Büyükelçi Syrus Qazi heyeti Pakistan-Türkiye ilişkilerinin derin tarihsel ve kültürel kökleri hakkında ve bunların siyasi, ekonomik, yatırım, savunma, kültürel ve eğitim alanları dahil her alanda devamlı büyümesi hakkında bilgilendirdi. Elçi “Özel sektörün siyasi liderlere bağlılığına ve samimi ilgisine borçlu olarak, Pakistan-Türkiye ilişkileri bir büyümeye tanık oluyor ve Pakistan’daki Türk yatırımlarının da ayak izi büyüyor” dedi. Kendisi mükemmel kardeşlik bağlarını güçlü bir ortaklığa dönüştürmek için çabaların gösterildiğini vurguladı, bu konuda başlıca odak noktası artan ticaret ve ekonomik ilişkilerdir. Büyükelçi Pakistan’ın Türk hükümetinin son on beş yıldır uygulamakta olduğu kamu refahı projelerinden edindiği Türk deneyiminden faydalanabileceğini de ekledi.

İnceleme gezilerinin bir parçası olarak, Pakistan heyeti çeşitli bakanlıkları ve kurumları ziyaret edecek ve Türkiye’nin SME sektörünü, tarımını, sağlık, afet yönetimi ve geliştirme idaresini değerlendirecektir. Heyet 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye’de bir inceleme gezisindedir ve hükümetteki bakanlıklarda liderlik rolü üstlenmesi beklenen hem federal hem de bölgesel hükümetlerden ve otonom kurumlardan gelen kıdemli bürokratlardan oluşmaktadır.

Pakistan-Turkey relations growing in all fields - Envoy

Ambassador of Pakistan to Turkey Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi while giving a briefing to the participants of the 107th National Management Course of the National School of Public Policy on the status of multi-faceted Turkey-Pakistan bilateral relations said that the brotherly ties are flourishing in diverse fields.

Ambassador Syrus Qazi apprised the delegation of the deep historical and cultural roots of Pakistan-Turkey relations and their steady growth in all domains, including political, economic, investment, defence, cultural and educational fields. “Owing to the commitment of political leadership and keen interest of the private sector, Pakistan-Turkey relations are witnessing growth and footprints of Turkish investment in Pakistan are growing,” said the Envoy. He emphasized that efforts were underway to transform the excellent brotherly ties into a strong partnership, with a major focus on enhanced trade and economic relationship. The Ambassador added that Pakistan could learn from the Turkish experience in the public welfare projects that the Turkish government has implemented in the last fifteen years.

As part of their study tour, the Pakistani delegation will visit various departments and institutions and shall evaluate the local government, SME sector, agriculture, health, disaster management and development administration of Turkey. The delegation is on a study tour of Turkey from 4 -8 December 2017 and comprises senior officers from both the federal and provincial governments as well as autonomous institutions who are expected to assume leadership role in government departments.