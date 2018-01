Pakistan-Türkiye işbirliği sağlık sektöründe hızla büyüyor

Abdul Akbar

Pencap Birincil ve İkincil Sağlık Bakımı Bakanı Khawaja Imran Nazir'ın liderlik ettiği sağlık sektöründen bir heyet bugün Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'la görüştü. Her iki bakan sağlık sektöründe devam eden işbirliğini tartıştı ve bu alandaki hızlı ortaklık üzerine tatmin olduklarını belirtti. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ve Pencap Hükümetinin kıdemli yetkilileri de bu toplantıda bulundular.

Pakistan heyeti Türkiye'nin başarılı sağlık sektörü reformu deneyiminden bir şeyler öğrenmek için ziyaret ediyor, özellikle eczacılık sektörü yönetiminden.

Toplantılarından sonra, iki Bakan ortak bir basın konferansı düzenledi. Türk Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan Türkiye'nin Pakistan'ı sağlık sektörünü geliştirirken desteklemeye devam edeceğini söyledi. Kendisi Pakistan'daki sağlık reformu için teknik destek ve teknoloji transferi sözü verdi.

Bakan Khawaja Imran Nazir konuşmasında çok boyutlu kardeş Pakistan-Türkiye ilişkilerinin sağlık sektöründe son iki yılda geometrik bir büyümeye tanık olduğunu söyledi. Büyüyen Pakistan-Türkiye işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Khawaja Imran Nazir Türk liderlerine destekleri için teşekkür etti. Türk teknik desteğinin Pakistan'daki sağlık reformu inisiyatiflerini güçlendirmeye yardım edeceğini gözlemledi.

Pakistan heyeti aynı zamanda Ankara'daki Türk Tıbbi ve Medikal Cihazlar Ajansını ve İlaç Analizi laboratuvarını ve İstanbul'da bulunan bir ecza deposunu da ziyaret etti. Heyet tıbbi cihazlar ve eczacılık yönetimi için Türk düzenleyici yönetim biçimini de gözlemledi.

Pakistan-Turkey cooperation rapidly growing in health sector

A delegation of the health sector led by Minister for Primary & Secondary Healthcare of Punjab Khawaja Imran Nazir met the Minister for Health of Turkey Dr Ahmet Demircan today. Both the Ministers discussed ongoing collaboration in the health sector and expressed satisfaction at the fast paced partnership in this area. Ambassador of Pakistan to Turkey Syrus Sajjad Qazi and senior officials of the Punjab Government were also present at the meeting.

The Pakistan delegation is visiting Turkey to learn from Turkey’s successful experience in health sector reform, particularly the pharmaceutical sector management.

After their meeting, the two Ministers addressed a joint press conference. Turkish Health Minister Dr. Ahmet Demircan said Turkey would continue to support Pakistan in bringing improvements in the health sector. He assured technical support and technology transfer for health reform in Pakistan.

Minister Khawaja Imran Nazir in his remarks said that the multidimensional brotherly Pakistan-Turkey relations have witnessed exponential growth in the health sector in the last two years. Expressing satisfaction at the growing Pakistan-Turkey collaboration, Khawaja Imran Nazir thanked the Turkish leadership for their support and observed that Turkish technical support would help reinforce health reform initiatives in Pakistan.

The Pakistan delegation also visited the Turkish Medicine and Medical Devices Agency, and Drug Analysis Laboratory in Ankara and a Pharmaceutical warehouse in Istanbul. The delegation observed the Turkish regulatory regime for medical devices and pharmaceutical management.