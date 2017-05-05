Halim Utlu / Gazeteci

27 kişiden oluşan Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi(NDU) heyeti,bir dizi görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi.Heyetin üyeleri arasında Pakistan silahlı kuvvetleri,sivil hizmetler ve dost ülkelerden gelen Ulusal Güvenlik ve Savaş Dersinin katılımcıları da yer alıyor.

Tümgeneral Ghulam Qamar Başkanlığındaki heyet,yabancı ülkeler inceleme gezisi kapsamında,Türk Dışişleri Bakanlığını ve bağlı düşünce kuruluşu Stratejik Araştırmalar Merkezini (SAM) ziyaret etti.

Terörizme Karşı Savunma İçin Mükemmeliyet Merkezi

Güney Asya ile ilgilenen kıdemli diplomatlarla, akademisyenlerle ve araştırmacılarla çeşitli temasların yanı sıra,Türk dış politikası hakkında ayrıntılı bir brifingden sonra, Pakistan heyeti interaktif bir oturumda, Türk katılımcılarla bölgesel ve küresel durum üzerine görüş alışverişinde bulundu. Heyet aynı zamanda NATO'ya bağlı Terörizme Karşı Savunma İçin Mükemmeliyet Merkezini ve bazı savunma sanayisi kuruluşlarını da ziyaret etti.

Pakistan-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) son aşamada

Pakistan Büyükelçi Sohail Mahmood de, çok yönlü Pakistan-Türkiye ilişkisinde büyüyen işbirliği üzerine bilgi verdi.Odak noktası arttırılmış ticari ve ekonomik ilişkiye dayalı olan mükemmel kardeşlik bağlarını güçlü bir ortaklığa dönüştürmek için, çabaların gösterildiğini kaydeden Büyükelçi Mahmood, Pakistan-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasının (FTA) sonuçlandırılmasında, son aşamada olduğunu ifade etti.Aynı zamanda savunma sanayisi alanında devam eden ve gelecekteki projeler hakkında da bilgiler verdi.

NDU, aynı zamanda ulusal bir düşünce kuruluşu

NDU heyeti, bugün İstanbul'daki Türk Milli Savunma Üniversitesini ziyaret ederek,Türkiye'nin tanınmış düşünce kuruluşu Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezindeki hocalarla temaslarda bulunacak. NDU, Pakistan'da akademik ve araştırma uğraşlarında bir mükemmeliyet merkezi olarak tanınıyor, stratejik düzeyde ulusal savunma üzerine politika girdileri sağlıyor ve ulusal bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.