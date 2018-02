Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubunun 13. Toplantısı Ankara'da düzenlendi

Abdul Akbar

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubunun (HLMDG) 13. Toplantısı Ankara'da 19-23 Şubat tarihlerinde düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Ümit Dündar Türk heyetine başkanlık ederken, Savunma Bakanı Emekli Korgeneral Zamir-Ul-Hasan Shah görüşmelerde Pakistan heyetine başkanlık etti.

Toplantıdan önce, Emekli Korgeneral Zamir-Ul-Hasan Shah Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve Türk Genelkurmay Başkan YardımcısıOrgeneral Ümit DÜNDAR'la görüşmelerde bulundu.

HLMDG toplantısı sırasında, her iki heyet askeri eğitim, talim, savunma endüstrisi işbirliği, bölgesel güvenlik ve terörizmle savaş konularındaki karşılıklı işbirliğinin tüm yönlerini tartıştı.

Her iki taraf özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve Afganistan'a dair olan güvenlik, terörizm karşıtı ve bölgesel ortama ait karşılıklı çıkar alanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Bunun yanı sıra, heyetler Ocak 2017'de Pakistan'da düzenlenmiş olan son HLMDG toplantısından beri kaydedilmiş olan ilerlemeleri değerlendirdiler.

Emekli Korgeneral Zamir-Ul-Hasan Shah aynı zamanda Milli Savunma Bakanıyla ve Savunma Sanayisi Müsteşarıyla da görüştü ve ASELSAN, TAI, HAVELSAN ve ROKETSAN dahil savunma sanayi firmalarını ziyaret etti.

Konuşmalar içten ve samimi bir atmosferde düzenlendi. Heyet liderleri savunmayla ve güvenlikle alakalı meselelerde işbirliğini geliştirme kararını aldı. HLMDG Pakistan ve Türkiye arasındaki en yüksek düzeydeki kurumsal mekanizmadır ve savunma alanındaki bağları geliştirmek için politikalar ve eylem planları düzenlemekle yükümlüdür. Pakistan-Türkiye HLMDS toplantısının bir sonraki oturumu 2019'da Pakistan'da düzenlenecektir.

13th meeting of Pakistan-Turkey High Level Military Dialogue Group held in Ankara

The 13th meeting of Turkey-Pakistan High Level Military Dialogue Group (HLMDG) was held in Ankara from 19-23 February. General Umit DUNDAR, Deputy Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey led Turkish delegation, while Lt. Gen. (Retd) Zamir-Ul-Hasan Shah, Secretary Defence led Pakistan delegation in the talks.

Prior to the meeting, Lt. Gen. (Retd) Zamir-Ul-Hasan Shah had meetings with General Hulusi AKAR, Chief of Turkish General Staff, and General Umit DUNDAR, Deputy Chief of Turkish General Staff.

During the HLMDG meeting, both delegations discussed all avenues of mutual cooperation in military training, education, defence industry cooperation, regional security and fight against terrorism. Both sides reaffirmed the resolve to further deepen defence cooperation.

Both sides deliberated upon areas of mutual interest, including security, counter terrorism and prevailing regional environment particularly with reference to Middle East, South Asia and Afghanistan. Besides, delegations took stock of the progress that has been made since the last HLMDG meeting held in Pakistan in January 2017.

Lt. Gen. (Retd) Zamir-Ul-Hasan Shah also held meetings with Minister for National Defence, Undersecretary for Defence Industry, and visited defence industry firms including ASELSAN, TAI, HAVELSAN and ROKETSAN.

Talks were held in a most cordial and congenial atmosphere. Delegation leaders resolved to enhance cooperation in defence and security related issues. The HLMDG is the highest level of institutional mechanism between Pakistan and Turkey, mandated to charter policies and action plans to promote ties in the defence field. The next session of Pakistan-Turkey HLMDG meeting will be held in Pakistan in 2019.