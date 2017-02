Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (HLSCC) 5. Oturumu için Başbakanın Türkiye’yi ziyareti

Abdul Akbar

Başbakan Muhammad Nawaz Sharif Türkiye’yi Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (HLSCC) 5. Oturumu için 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde ziyaret edecektir.

Başbakana Bakanlardan ve kıdemli yetkililerden oluşan yüksek düzeyli bir heyet eşlik edecektir. Kendisi Türk liderleriyle ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde geniş kapsamlı konsültasyonlarda bulunacaktır. Türk Başbakanı Binali Yıldırım’la beraber, Başbakan Ankara’da 23 Şubat 2017’de düzenlenecek olan 5. HLSCC toplantısına eş başkanlık edecektir.

Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde İşbirliği Konseyi (HLSCC), 2009’da iki taraf arasındaki en yüksek siyasi düzeyde konsültasyonlar için bir çerçeve olarak kurulmuştur. Mekanizma ikili ilişkilere stratejik olarak odaklanmayı ve yönlendirmeyi sağlamaktadır ve gelecek için bir vizyon çizmeye yardımcı olmaktadır. HLSCC şemsiyesi altında çalışan altı Birleşik Çalışma Grubu (JWG) geniş ölçekteki alanlar üzerine odaklanır, bunlar - Ticaret; Enerji; Bankacılık ve Finans; İletişim ve Demiryolları; Eğitim ve Kültür ve Turizmdir.

Şu ana kadar, HLSCC’nin dört oturumu düzenlenmiştir – Aralık 2010; Mayıs 2012; Eylül 2013 ve Şubat 2015. En son oturum İslamabad’da 17 Şubat 2015’de düzenlenmiştir. HLSCC çerçevesi içerisinde, iki taraf arasında 50’den fazla Anlaşma/Mutabakat Zaptı sonuçlandırılmıştır.

5. Oturumun sonunda, bir Ortak Bildiri sunulacaktır. Bu meyanda bir dizi Anlaşmanın/Mutabakat Zaptının imzalanması da beklenmektedir.

Ziyaret sırasında, Başbakan Muhammad Nawaz Sharif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecektir. Başbakan aynı zamanda Pakistan’ın Türkiye hükümeti ve halkına Türkiye’deki 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimine karşı verdiği benzersiz desteği ve dayanışmayı yeniden teyit etmek için Türk Parlamentosunu da ziyaret edecektir. Türk Parlamentosu o gece bombalanmıştı. Başbakan, Türk demokrasisini savunmak için hayatlarını ortaya koyan tüm herkese de saygılarını sunacaktır.

Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişki devletler arası ilişkiler açısından benzersizdir – olağanüstü bir sıcaklık, yürekten bağlılık ve karşılıklı güvenle işaretlenmiş olarak. Bu kardeşlik bağları ortak bir kaderle, paylaşılan tarihle ve kültürel ve dilsel yakınlıklarla beslenir. Bu iki milletin birbirinin yanında durmak ve karşılıklı olarak birbirlerinin milli davalarını desteklemek gibi ısrarlı bir gelenekleri vardır – Keşmir ve Kıbrıs dahil olmak üzere.

Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler son yıllarda kayda değer bir büyümeye ve dinamizme tanık olmuştur, bu gelişmiş ekonomik bağlardan savunma alanındaki işbirliğinin derinleştirmesine ve eğitim ve kültür bağlarının büyümesine kadar uzanır. Her iki taraf ikili ticarete, yatırımlara ve ticari işbirliğine, sağlam bir ekonomik ortaklık inşa etmek için gösterilen çabaların bir parçası olarak güçlü bir hamle kazandırmak için çalışmaktadır. Her iki ülkenin liderleri bu tarihi ilişkiyi 21. yüzyılın gerçekleriyle aynı çizgide olarak güçlü bir ortaklığa dönüştürmek için kendilerini adamıştır.

Bu yıl aynı zamanda Pakistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 70. yılıdır. İki ülke bu önemli kilometre taşını uygun bir biçimde kutlamak için özel anma etkinlikleri düzenlemeyi planlamaktadır.

Başbakanın Türkiye’yi ziyareti ve HLSCC’nin 5. Oturumunun düzenlenmesi, iki kardeş ülke arasındaki zamanla denenmiş, benzeri olmayan ve tarihi bağları daha da derinleştirecektir ve iki ülke arasında çeşitli alanlardaki dört başı mamur işbirliğine güçlü bir itici güç verecektir.



Prime Minister of Pakistan’s visit to Turkey for 5th Session of Pakistan-Turkey High Level Strategic Cooperation Council (HLSCC)

Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif will be visiting Turkey from 22-24 February 2017 for the 5th Session of the Pakistan-Turkey High Level Strategic Cooperation Council (HLSCC).

The Prime Minister will be accompanied by a high-level delegation, consisting of Ministers and senior officials. He would have wide-ranging consultations with the Turkish leadership on bilateral, regional and international issues. Together with Turkish Prime Minister Binali Yildirim, the Prime Minister would co-chair the 5th HLSCC meeting, to be held in Ankara on 23 February 2017.

The Pakistan-Turkey High Level Cooperation Council (HLSCC) was established in 2009, as a framework for consultations at the highest political level between the two sides.The mechanism provides strategic focus and direction to the bilateral relationship and helps chart a vision for the future. The six Joint Working Groups (JWG), operating under the umbrella of the HLSCC, focus on a broad range of areas, namely – Trade; Energy; Banking & Finance; Communications & Railways; Education; and Culture & Tourism.

So far, four Sessions of the HLSCC have been held – December 2010; May 2012; September 2013; and February 2015. The last session was held in Islamabad on 17 February 2015. More than 50 Agreements/MoUs have been concluded between the two sides within the HLSCC framework.

At the conclusion of the 5th Session, a Joint Declaration will be issued. A number of Agreements/MoUs are also expected to be signed on the occasion.

During the visit, Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif would be meeting with President Recep Tayyip Erdoğan. The Prime Minister will also visit the Turkish Parliament to reaffirm Pakistan’s unequivocal support and solidarity with the Government and people of Pakistan against the failed coup attempt in Turkey on 15 July 2016. The Turkish Parliament was bombed on that night. The Prime Minister would pay homage to all those who laid down their lives in defence of the Turkish democracy.

The relationship between Pakistan and Turkey is unique in inter-state relations -- marked by exceptional warmth, cordiality and mutual trust. These fraternal ties are nurtured by common faith, shared history, and cultural and linguistic affinities. The two nations have an abiding tradition of standing by each other and mutually supporting their respective national causes -- including Kashmir and Cyprus.

Bilateral relations between Pakistan and Turkey have witnessed remarkable growth and dynamism in recent years, ranging from enhanced economic ties to deepening defence collaboration to growing educational and cultural links. Both sides are working to give powerful thrust to bilateral trade, investments, and commercial cooperation as part of the efforts to build a robust economic partnership. The leadership of both the countries is committed to transforming this historic relationship into a strong strategic partnership in line with the realities of the 21st century.

This year also marks the 70th year of Pakistan-Turkey Diplomatic Relations. The two countries envisage special commemorative events throughout the year to celebrate this milestone in a befitting manner.

The Prime Minister’s visit to Turkey and the convening of the 5th Session of HLSCC would further deepen the time-tested, unparalleled and historic ties between the two brotherly countries and would impart a strong impetus to their flourishing cooperation in diverse fields.