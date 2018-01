Pakistan Türkiye'deki uçak kazası sonrasında başsağlığı dileklerini ifade eder

Abdul Akbar

Türkiye'nin Isparta ilinde 17 Ocak 2018'de meydana gelen uçak kazasının haberleri Pakistan'da acı ve üzüntüyle karşılanmıştır.

Pakistah Hükümeti ve halkı kardeş Türkiye halkına bu trajik kaza sonrası kaybedilen değerli yaşamlar için başsağlığı dileklerini iletmek ister.

Düşüncelerimiz ve dualarımız bu kazanın kurbanlarıyla olduğu kadar sevdiklerini kaybeden bütün herkesle beraberdir.

Pakistan expresses condolences over plane crash in Turkey

The news of a military plane crash in Isparta province of Turkey on 17 January 2018 has been received with grief and sorrow in Pakistan.

The Government and people of Pakistan would like to convey their condolences to the brotherly people of Turkey on the loss of precious lives as a result of this tragic crash.

Our thoughts and prayers are with the victims of this tragedy as well as with all those who have lost their loved ones.