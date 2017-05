Abdul Akbar

Pakistan Cammu ve Keşmir anlaşmazlığını çözmek için Pakistan-Hindistan diyaloğuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etme teklifini memnuniyetle karşıladı.

Pakistan taraflar arasında Keşmir meselesini çözmek için diyalog sürecini güçlendirmek amacıyla Türk Cumhurbaşkanının teklifini memnuniyetle karşıladı. Yeni Delhi'ye varmadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hindistan ve Pakistan'ın her ikisinin de Türkiye'nin dostu olduğunu ve Keşmir meselesini çözmek için taraflar arasındaki diyalog sürecini güçlendirmeye yardım etmek istediğini" belirtti.

Türk Cumhurbaşkanı aynı zamanda Cammu ve Keşmir meselesini çözmek için çok yönlü bir yaklaşım için çağrıda bulunurken bizim memnuniyetle karşıladığımız Hindistan işgalindeki Keşmir'de kan dökülmesine derhal son verme çağrısını yaptı.

Hindistan işgalindeki Cammu ve Keşmir'deki durum, özellikle insan hakları ihlalleri ve bölgesel ve küresel güvenlik için uygulamaları bakımından çözülmemiş olan anlaşmazlık yüzünden dünya üzerinde ciddi yankılar uyandırmıştır.

En son olarak, BM, OIC ve Uluslararası Topluluk ki buna ABD dahildir, bölgesel barış ve güvenlik için tehlikeleri düşünüldüğünde Cammu ve Keşmir meselesinin erken çözümü için çağrıda bulunmuştur.

Pakistan her zaman IoK'deki insan hakları meselelerinin ele alınması ve Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının çözümünü amaçlayan beyanatları ve gayretleri memnuniyetle karşılamıştır.

Pakistan welcomes President Erdogan's offer to help in Pakistan-India dialogue in resolving Jammu & Kashmir dispute

Pakistan welcomes the Turkish President's offer to strengthen the dialogue process among the stakeholders for resolving the Kashmir issue. Ahead of his arrival in New Delhi, President Erdogan remarked: ‘India and Pakistan were both friends of Turkey and he wanted to help strengthen the dialogue process among the stakeholders for resolving the Kashmir issue.’

The Turkish President has also called for a multilateral approach to settle the Jammu and Kashmir dispute, while calling for an immediate end to bloodshed in Indian occupied Kashmir, which we welcome.

The situation in Indian occupied Jammu and Kashmir, especially in terms of human rights violations and implications for the regional and global security, due to the unresolved dispute have raised serious concerns across the globe.

Recently, the UN, the OIC and International Community, including the US, have urged the early resolution of the Jammu and Kashmir dispute given the perils for the regional peace and security.

Pakistan has always welcomed the statements and endeavours aimed at addressing the human rights issues in IoK and the resolution of the Jammu and Kashmir dispute.