  • BIST 98.669
  • Altın 143,589
  • Dolar 3,5635
  • Euro 3,9876
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C

Pakistan'ın En Üst Komutanı, ilişkileri güçlendirmek için, Türkiye’yi ziyaret etti

» »
Abdul Akbar

Pakistan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmood Hayat, Genel Kurmay Başkanı General Hulusi Akar’ın devetlisi olarak 23-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Türkiye’de bulunuyor. 

Orgneral Hulusi Akar, Pakistan Genel Kurmay Başkanı Zubair Mahmood Hayat’ı Genel Kurmay Başkanlığı Karargahın’da ağırladı. Konuk Genel Kurmay Başkan,ı Genel Kurmay Karargahında askeri tören ile karşılnadı. Her iki Genel Kurmay başkanları da birer konuşma yaptılar. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile düzeyinde ,jeo-startejik durum ile güvenlik sorunlarına vurgu yapıldı. Her İki taraf da, iki kardeş ülkenin   silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin arttırılması konusunda anlaşmaya vardı. 

pakistan-‘in-en-ust--komutani,-iliskileri-guclendirmek-icin,-turkiye’yi--ziyaret-ediyor-001.JPGGenel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Pakistan- Türkiye arasındaki savunma işbirliğine  verdiği üstün hizmetlerden  dolayı konuk Genel Kurmay Başkanı Zubair Mahmood Hayat’a görkemli bir tören ile “Liyakat Nişanı” verdi. 

Konuk Genel Kurmay Başkanı aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak  ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nu ziyaret etti. 

Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını ifade etmek amacıyla, Konuk Genel Kurmay Başkanı Anıtkabir’I ziyaret etti ve Atatürk’ün mozalesine çelenk bıraktı.

Bu yazı toplam 126 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim