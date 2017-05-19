PAMUK ESKİ PARLAK GÜNLERİNEMİ DÖNÜYOR?

Dr. A. Kadir Kıran / Zir. Yük. Müh.

Bu yıl pamuk fiyatlarının dünya pamuk fiyatlarına paralel olarak artış göstermesi ve iklim koşullarının ve sulamanın pamuk tarımı için uygun olmasına bağlı olarak ülke genelinde üretim alanlarında yaklaşık % 20-25 oranında artış olacağı beklenmektedir. Ülke genelinde bu yıl şu ana kadar iklim koşulları pamuk tarımı için uygun olmuştur. 2016 yılı hasat sezonunda fiyatlar bir önceki yıla göre az da olsa bir artış göstermiştir. Dolar kuruna bağlı olarak bu değişim devam edecek gibi görünüyor. Bu durumdan üreticiler şimdilik memnun görünüyor. Görüştüğüm pamuk üreticileri bu fiyatlarla pamuk tarımının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söylüyorlar. Geçmiş yıllarda pamuk ekim alanlarında, ekili alan büyüklükleri dikkate alındığında Adana, İzmir ve Manisa ve Denizli ilinde yaşanan büyük düşüş dikkat çekmektedir. Bu yerlerde pamuk yerine, çok büyük bir oranda mısır, daha düşük oranlarda ise domates, ayçiçeği, yonca ve biber ürün deseninin tercih edildiği görülmüştür. Son iki yıldan beri pamuk ekim alanlarında bir artış gözlenmiştir. Görünen o ki 2017 sezonunda bu artış devam edecektir.

Ege Bölgesinde pamuk verimi ortalama 450 kg/da olup Türkiye ve Dünya ortalamasının üzerindedir. Ayrıca lif randıman ortalaması % 42’dir. Lif uzunluğu 29-31 mm, lif kalınlığı 4,8-5,2 mikron, mukavemet (dayanıklılık) 32-34 dür.

Ülkemizde tekstil sanayinin gelişmesi nedeniyle, pamuk üretimi ile tüketimi arasındaki fark büyümektedir. Türkiye’de ortalama 900 bin ton lif (soft pamuk) üretimine karşılık 1,4 milyon ton pamuk tüketiminin olması pamuk ithalatını zorunlu kılmaktadır. 1990 yılına kadar pamuk ihracatçısı olan Türkiye, son yıllarda pamuk ithalatçısı ülke konumuna girmiştir.

Ülkemizde pamukların hemen hemen tamamı makine ile hasat edilmektedir. Örneğin en çok pamuk ekiminin yapıldığı Harran ovası ve Söke ovasında pamuğun neredeyse tamamı makine ile hasat edilmektedir.

Pamukta üreticilerin örgütlenmesini oluşturan Tariş’i oluşturan 4 birlikten iş hacmi en büyük olan Pamuk Birliği, Ege Bölgesinde 7 ilde kurulu 44 Pamuk Satış Kooperatifi ve bu kooperatiflere ait 29 çırçır işletmesi ile faaliyetini sürdürmektedir.

Pamuk fiyatlarının Dünya Borsalarına paralel olarak artması önümüzdeki yıllarda eski pamukçuları tekrar sahalara indirecek gibi görünüyor. Mazotunda üreticiye indirimli verilmeye başlanmasından sonra Pamuğun eski şatafatlı günlerine dönmesi sinyallerini veriyor. Üretimin alanlarının artmasına paralel olarak üretimin de artacağı beklenilmektedir. Bu durum pamuk ithalatını da önümüzdeki yıllarda azaltacaktır. Bunun çarpan etkilerini tekstil sektöründe göreceğimiz günler yakındır. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen halen pamuk üretimine ilişkin sorunlar ülkemizin diğer bölgelerindeki sorunlarla paralellik göstermektedir. Buna göre bu sorunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Az da pamuk hasadının elle yapıldığı yerlerde pamuk toplamada işçilik ücreti yüksek olup, toplam maliyetin % 30-40’ını oluşturmaktadır.

Arazilerin parçalı olması nedeniyle işletmeler küçük ölçekli olup rantabl tarım yapılamamaktadır.

Üreticilerimizin sulama yöntemlerinden özellikle salma sulama sistemini tercih etmeleri drenaj, tuzluluk vb. sorunları beraberinde getirmektedir.

Dış ülkelerden daha ucuz fiyatlarla pamuk ithalatı yapılması üreticiyi olumsuz yönde etkilemektedir.

İlaç, gübre, mazot ve işçilik gibi girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesine karşın pamuk fiyatındaki artış önemli görünmemektedir.

Sulama suyunun kaliteli olmaması ve bazı sulama alanlarında kirli olması tarım alanlarımızı kirletmekte bu da uzun vadede üretimimizi ve kalitemizi olumsuz yönde etkilemektedir.

Çiftçilerimizin aşırı ilaç ve gübre kullanım alışkanlığından vazgeçememeleri sorun olmaktadır.

Pamuk üreticisine yapılan desteklemeler dünyadaki pamuk çiftçisiyle kıyaslandığında yetersiz bulunmaktadır.

Bereketli günler dileklerimle...