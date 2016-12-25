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Pamuklar Mahallesi ve Batıkent Batı Sitesi mahallesine pazar yerleri yapılıyor

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Pamuklar Mahallesi ve Batıkent Batı Sitesi mahallesine pazar yerleri yapılıyor
Yenimahalle Belediyesi Pamuklar Mahallesi’nde ve Batıkent Batı Sitesi mahalle sakinlerinin en acil ihtiyaçlarından biri olan pazar yerlerini hızla tamamlıyor.

İlçenin dört bir yanında  inşaatlar devam ederken; pazar yerlerinde de çalışmalar kar kış demeden sürüyor.

2 bin 450 metrekare alana sahip Pamuklar Pazar Yeri’nin üzeri tamamen asma germe tavan sistemiyle kapatılıyor. Ayrıca 4 kademeli olarak yapılan alanın en alt kodunda etrafı dükkânlarla çevrilmiş meydan düzenlemesi yapılıyor. Alanda 205 adet tezgâh yeri, 8 adet dükkân ve zabıta noktası bulunuyor.

5 bin 500 metrekarelik, çelik konstrüksiyona sahip Batı Sitesi pazar yerinde de bay, bayan ve engelli tuvaletleri bulunurken yapılacak açık otopark da vatandaşların alışverişinde büyük kolaylık sağlayacak.

 

“Yenimahalle’nin her noktasına eşit hizmet”

 

Yenimahalle’nin her noktasında ekiplerin aralıksız çalıştığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’nin kaynaklarını 2009’dan bu güne kadar vatandaşlarımız için harcadım. Halka dokunmayan bir tek çalışmaya imza atmadım, atmayacağım” dedi.

İnşaatların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Yaşar, “Yenimahalle’nin her noktasına sahip çıkıp, eşit hizmet götürmeye gayret ettik. Yalnız belediye olarak kendi yetki alanımızda olan işlerimizi değil sağlık ve eğitim alanında da gücümüz ölçüsünde çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın önceliğini belirledik, yatırımlara acil ihtiyaçlardan başladık. İnşallah pazar yerlerimiz de büyük bir ihtiyacı karşılayacak” diye konuştu.

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