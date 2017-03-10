“Klasik çeşnide tümüyle mantıklı ve Paris’e özgü eserler, cüretli güldürüler… Ayrıca bu kısmetli adam eserleri için espri sahibi yazarlar da bulabildi. Halevy, Meilhac ve başkaları gibi… Offenbach’ın metinleri de büyüleyicidir ve operayı bile etkileyici güçlü şiiriyete sahiptir.”
FriedrichNietzche
Canlı, coşkulu, şakacı müziği ile kendine özgü bir operet türü olan Fransız Opereti’nin yaratıcısı J. Offenbach’ ın ünlü opereti “Paris Hayatı” ilk kez 31 Ekim 1866 yılında Paris’ de sahnelenmiştir.
Eser, Paris yüksek sosyetesinin bir hicvi ve hatta kendi kendisiyle alay etmesi üzerine kurulmuştur. Ayrıca Paris’e gelen yabancılar da kendilerini bu atmosferin içinde bulurlar…
Eseri Zeynep Tamer sahneye koyuyor. Koreografisi Özge Ay, Dekor Tasarımı
Sinan Ayber, Kostüm Tasarımı Tülay Usta imzası taşıyan eser 13 Mart akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde.
PARİS HAYATI (OPERET/2 PERDE)
Orkestra Şefi-Sunay Muratov, Rejisör-Zeynep Çelen Tamer, Dekor-Sinan Ayber, Kostüm-Tülay Usta, Koreograf- Özge Ay,Işık- Emin Saraçoğlu
Bobinet R.GörkemAytimur, Y.Barış Çark
Roul De Gardefeu Emre Akkuş , Fatih Kayhan
Le Baron Gondremark Kamil Kaplan , Fatih Özkaya
La Baronnes Meltem Gençtürk , Ceyda Maral , Güzin Yıldız
Gabrielle Aslı Kıyıcı , Beste Şahin
Metella Evren Gökoğlu , Ezgi Karakaya , H.ZelihaKökcek
Frick Y.EmrePekşen , Haser Tek
Tarih:13Mart 2017/ Pazartesi
Saat:20.00
Yer:Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)
Satış noktaları:
Opera Binası Ana Gişe – 03123246801
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