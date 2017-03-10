PARİS HAYATI (OPERET/2 PERDE)Orkestra Şefi-Sunay Muratov, Rejisör-Zeynep Çelen Tamer, Dekor-Sinan Ayber, Kostüm-Tülay Usta, Koreograf- Özge Ay,Işık- Emin Saraçoğlu

“Klasik çeşnide tümüyle mantıklı ve Paris’e özgü eserler, cüretli güldürüler… Ayrıca bu kısmetli adam eserleri için espri sahibi yazarlar da bulabildi. Halevy, Meilhac ve başkaları gibi… Offenbach’ın metinleri de büyüleyicidir ve operayı bile etkileyici güçlü şiiriyete sahiptir.”

FriedrichNietzche

Canlı, coşkulu, şakacı müziği ile kendine özgü bir operet türü olan Fransız Opereti’nin yaratıcısı J. Offenbach’ ın ünlü opereti “Paris Hayatı” ilk kez 31 Ekim 1866 yılında Paris’ de sahnelenmiştir.

Eser, Paris yüksek sosyetesinin bir hicvi ve hatta kendi kendisiyle alay etmesi üzerine kurulmuştur. Ayrıca Paris’e gelen yabancılar da kendilerini bu atmosferin içinde bulurlar…

Eseri Zeynep Tamer sahneye koyuyor. Koreografisi Özge Ay, Dekor Tasarımı

Sinan Ayber, Kostüm Tasarımı Tülay Usta imzası taşıyan eser 13 Mart akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde.

PARİS HAYATI (OPERET/2 PERDE)

Orkestra Şefi-Sunay Muratov, Rejisör-Zeynep Çelen Tamer, Dekor-Sinan Ayber, Kostüm-Tülay Usta, Koreograf- Özge Ay,Işık- Emin Saraçoğlu

Bobinet R.GörkemAytimur, Y.Barış Çark

Roul De Gardefeu Emre Akkuş , Fatih Kayhan

Le Baron Gondremark Kamil Kaplan , Fatih Özkaya

La Baronnes Meltem Gençtürk , Ceyda Maral , Güzin Yıldız

Gabrielle Aslı Kıyıcı , Beste Şahin

Metella Evren Gökoğlu , Ezgi Karakaya , H.ZelihaKökcek

Frick Y.EmrePekşen , Haser Tek

Tarih:13Mart 2017/ Pazartesi

Saat:20.00

Yer:Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801