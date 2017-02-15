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“Paris Hayatı” Opereti ile 2017 yılının ilk prömiyerini gerçekleştiriyor

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“Paris Hayatı” Opereti ile 2017 yılının ilk prömiyerini gerçekleştiriyor
Klasik çeşnide tümüyle mantıklı ve Paris’e özgü eserler, cüretli güldürüler…

“Klasik çeşnide tümüyle mantıklı ve Paris’e özgü eserler, cüretli güldürüler… Ayrıca bu kısmetli adam eserleri için espri sahibi yazarlar da bulabildi. Halevy, Meilhac ve başkaları gibi… Offenbach’ın metinleri de büyüleyicidir ve operayı bile etkileyici güçlü şiiriyete sahiptir.”

FriedrichNietzche

Canlı, coşkulu, şakacı müziği ile kendine özgü bir operet türü olan Fransız Opereti’nin yaratıcısı J. Offenbach’ ın ünlü opereti “Paris Hayatı” ilk kez 31 Ekim 1866 yılında Paris’ de sahnelenmiştir.

Eser, Paris yüksek sosyetesinin bir hicvi ve hatta kendi kendisiyle alay etmesi üzerine kurulmuştur. Ayrıca Paris’e gelen yabancılar da kendilerini bu atmosferin içinde bulurlar…

Eseri Zeynep Tamer sahneye koyuyor. Koreografisi Özge Ay, Dekor Tasarımı

Sinan Ayber, Kostüm Tasarımı Tülay Usta.

“Paris Hayatı” 18 Şubat akşamı Ankaralı seyirci ile buluşuyor.

 

PARİS HAYATI (OPERET/2 PERDE)

Orkestra Şefi-Sunay Muratov, Rejisör-Zeynep Çelen Tamer, Dekor-Sinan Ayber, Kostüm-Tülay Usta, Koreograf- Özge Ay,Işık- Emin Saraçoğlu

Bobinet                                   R.GörkemAytimur, Y.Barış Çark

Roul De Gardefeu                  Emre Akkuş , Fatih Kayhan

Le Baron Gondremark            Kamil Kaplan , Fatih Özkaya

La Baronnes                Meltem Gençtürk , Ceyda Maral , Güzin Yıldız

Gabrielle                                Aslı Kıyıcı , Beste Şahin

Metella                                  Evren Gökoğlu , Ezgi Karakaya , H.ZelihaKökcek

Frick                                        Y.EmrePekşen , Haser Tek

 

Tarih:18 Şubat 2017,Cumartesi

Saat:20.00

Yer:Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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