PARTİLER ÜLKESİNİ DÜŞÜNMELİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Şu sıralar bazı muhalefet partilerinin ve sol marjinal örgütlerinin hedefinde hep MHP bulunuyor. Bunun sebebi de Türkiye’nin huzurunu, istikrarını ve dış tehlikelere karşı geleceğini düşünüyor olmasıdır. Bir diğer sebepte gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ile ittifaka karar vermiş olmasıdır.

MHP’nin son günlerde sergilediği birlik ve beraberliğe dair tutum ülkemize karşı düşmanca hareket eden iki yüzlü riyakar ABD’nin geri adım atmasında etkili olmuştur. Ben her zaman ifade ettiğim gibi MHP’nin varlığı siyasi hayatımızın vaz geçilmez bir sigortası gibidir. Onun içindir ki bu parti her zaman art niyetlilerin hedefinde olmuştur.

Türkiye’ye karşı düşmanlık eden Fethullah Gülen’in lideri olduğu FETÖ terör örgütü CHP ve HDP’den sonra MHP’yi de ele geçirmek için türlü yollara baş vurmuştur. Fakat bu partinin çatısı altında ülkesini ve milletini sevenlerin çokluğu bu art niyetlileri akamete uğratmıştır. Yinede çok az bir grup bu şarlatana kanarak parti yönetimine karşı baş kaldırıp, korsan genel kurul toplantısı yapmak gibi bir hataya düşmüştür. Fakat bu çeşit girişimler MHP’nin inançlı ve milliyetçi kadrolarını yinede etkilememiştir.

MHP diğer partilere nazaran son derece disiplinli ve omurgasını oluşturan ülkücülerin milli inanışları yüzünden sağlam duruşlu bir partidir. Devlet Bahçeli’nin mütevazi olduğu kadar, kararlı ve dik duruşu FETÖ’nün ihanetinden partiyi korumuştur. MHP için henüz tehlike geçmiş de değildir. Kendisini milliyetçi olarak takdim eden bir İYİ Parti gerçeği ortada dururken, uyanık olmaları gerekiyor. Burada ülkücü kadrolar her zamanki gibi Devlet Bahçeli’nin safında inançla, güvenle yer almaya devam etmeliler. Art niyetli çevrelerin ve malum medya organlarının gazına gelip de Pensilvanya kurduna partilerini kaptırmamaları gerekir…

FETÖ terör örgütünün el attığı CHP içinden bazı kimseleri kolay elde etmiş olması ve bu kişileri yönetim kadrolarına kadar getirmesi terör örgütü adına iyi bir başarıdır. Partinin genel başkanı Deniz Baykal’ın şantaj kasetiyle nasıl görevden uzaklaştırılıp, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirildiği herkesin malumudur. Bu şaibeye muhatap olan CHP’nin bu ithamdan kurtulması biraz zor olacak gibi görünüyor.

1950 yılından beri iktidar yüzü görmeyen CHP’nin bundan sonrada bu tutarsız genel başkan görevde kaldığı sürece görmesi pek mümkün olmayacak.

Fethullah Gülen’in tayin ettiği genel başkanlardan birinin de İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener olduğu iddia ediliyor. Bundan bir süre önce CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılan Meral Akşener’e “Siz cemaatin adayımısınız?” diye sorduğu bir soruya verdiği cevapta “Fethullah Gülen’de dahil, her hangi bir tarikat ve cemaatle irtibatım yok; olsaydı gururla söylerdim” diyor. Takdir dinleyenlere ve okuyuculara aittir.

Bu ülkenin huzur ve istikrarını sağlamada ülke menfaatlerinin korunması için siyasi partilerimize büyük görevler düşmektedir. Parti yetkilileri askerimizi, polisimizi şehit eden ve ülkemize karşı her türlü kötülükten geri durmayan terör örgülerine karşı açık tavır almaları gerekiyor. Parti genel başkanlarına Devlet Bahçeli’nin partimin çıkar ve menfaatinden önce ülkemin menfaatleri önde gelir sözü herkese örnek teşkil etmelidir...