PARTİLERDE İÇ HESAPLAŞMA

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Yeni Anayasanın kamuoyunda evet, hayır tartışmasıyla birlikte partilerin kendi iç çekişmeleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu konuda Ak Parti’de bir sessizlik hakim iken, CHP ve MHP’de içten içe çekişmeler devam ediyor. CHP’de geçmişte iki numaralı isim olan eski büyük elçi Onur Öymen seçimlerde liste dışı bırakılarak milletvekilliğinden uzaklaştırılmış olması tabanda rahatsızlığa neden olmuştu. Onur Öymen gerek devlet görevinde iken, gerekse siyasi geçmişinde dürüstlüğüyle ve doğruları konuşmasıyla tanınmış biridir,

Medyanın birinde katıldığı programda CHP eski Genel Başkan Yardımcısı olduğu sırada Wikileaks belgelerinde geçen CHP ile ilgili bölümü Deniz Baykal’a anlattığını, aynı raporu Kılıçdaroğlu’na da okuduğunda “Aaaa öylemi” diye tepki göstermediğinden söz ediyor. Kaset komplosu ortaya çıkmadan bunun hazırlığının o günlerde yapıldığını ifade eden Onur Öymen “Hillary Clinton bir telgraf gönderiyor ve Kılıçdaroğlu’nun adını zikrediyor. Bu telgraftan anlıyoruz ki Amerika Türkiye için yeni bir muhalefet lideri arayışına girmiş.” Kılıçdaroğlu’nun isminin bu telgrafta zikredilmesinin ardından kısa süre sonra genel başkan değişikliği kaset komplosuyla ortaya çıktı. Yani sizin anlayacağınız FETÖ ve CIA’nın geliştirdiği kaset senaryosuna işlerlik kazandırılarak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa getirilmiştir.

CHP’nin her kademesinde görev yapmış olan CHP’li Zeki Çetin’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı tepki göstererek “Kılıçdaroğlunun parti derinliği yok. Tecrübesi yok. Bir anda Genel Başkan oldu. Kaset konusunda konuşmuyor. Danışmanı FETÖ’cü çıktı, onunla ilgili konuşmuyor. Miting meydanlarında FETÖ’cüleri alkışlatıyor. Artık CHP tabanı isyan noktasında” derken Kemal Kılıçdaroğlu için bu sözleri başka bir partiden her hangi biri söylemiyor; kendi partisinden olan üstelikte yetkili makamlar da bulunuş biri söylüyor.

Şimdi gelelim MHP’nin içindeki atışmalara ve çekişmelere. Bu partinin bayraktarlığını yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli sağa sola zikzak yapmadan eğilip, bükülmeden doğru, dürüst bir siyaset çizgisinde bulunan bir genel başkandır. Yeni Anayasa konusunda milliyetçi görüşe sahip bir lider olarak Türkiye’nin geleceğini ve milletin bekasını düşünmekten başka tabi bir amacı yoktur. Devlet Bahçeli Yeni Anayasa’ya destek konusunda “MHP devlet ve millet varlığının güvenli bir şekilde istikbale taşınması için “Evet” diyecek” diyor. Bir başka konuşmasında da “MHP ne ilkelerinden, ne ülkülerinden, nede ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüşü olmayan muazzam bir millet eseridir.” İfadesinde bulunuyor.

MHP’ye gönül vermiş taraftarlarını milli birlik ve bütünlük konusunda birbirinden ayırmaya imkan yoktur. Son zamanlarda ortaya çıkan genel başkanlık çekişmelerinde her ne kadar FETÖ terör örgütü tarafından bu parti ele geçirilmeye çalışılmışsa da genel başkanın tutarlı politika izlemesi, onurlu ve dik duruşu sayesinde bu entrika ucuz atlatılmıştır. MHP teşkilatı Yeni Anayasaya “Evet” demekte kararlıdır. Buna karşı çıkan milletvekili olan bazı malum kimseler CHP ile dirsek temasına geçerek parti değiştirme çabasındalar.

Yeni Anayasanın halkoyuna sunulmasına şunun şurasında iki ay gibi bir süre kaldı. O güne kadar partilerin kendi içinde daha çok çekişme ve tartışma yaşanacağını söylersek sanırım yanılmış olmayız…