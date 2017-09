PARTİLERDE YAPILANMA HAREKETİ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Her partinin kuruluş tüzüğü ve ilkeleri aradan zaman geçip de ihtiyaca cevap vermede yetersiz kalınca tüzükte ve teşkilat yapısında değişiklik yapmak zorunlu hale gelir. Bunun örneğini şu sıralar AK Parti’de görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 yıldır iktidarda bulunmanın rehavet yarattığını ileri sürerek “Metal yorgunluğu” benzetmesiyle teşkilatın genelinde değişikliğe gidilmesini istedi. Bu yönde harekete geçen Partinin İl ve İlçe teşkilatları kılı kırk yararcasına bir çalışma içine girmiş bulunuyor. Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş “Yorgunluk belirtileri olanlar, ayak uyduramayanlar kendi şahsi çıkarları için siyaset yapmaya çalışanlar önceliği millete hizmet anlayışına çekmek durumundalar” açıklamasında bulunarak 2019 seçimlerine hazırlıklı girmek için partinin omurgası dediği teşkilatların yenilenmesinin şart olduğunu ifade etmiştir.

Ana muhalefet partisi CHP’de genel başkanlık sorunu sadece kamuoyunda değil, partinin kademelerinde de tartışılmaya devam ediyor. Bu konu kamuoyu gündemine her gelişinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün kaset komplosuyla partinin başına geldiği iddiası yerini koruyor. Nitekim CHP’nin eski önemli isimlerinden biri olan Onur Öymen “FETÖ ve CIA’nın geliştirdiği kaset senaryosuna işlerlik kazandırılarak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa getirilmiştir” sözleri parti tabanında Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz yorumlara neden oldu. Yine CHP’nin her kademesinde görev yapmış olan Zeki Çetin’de Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Bir anda genel başkan oldu. Kaset konusunda konuşmuyor. Danışmanı FETÖ’cü çıktı. Miting meydanlarında FETÖ’cüleri alkışlatıyor. Artık CHP tabanı isyan noktasında” Yani sizin anlayacağınız CHP içten içe kaynıyor: Kim öne çıkıp da tepkisini dile getirirse Kılıçdaroğlu “Kapının önüne korum” diyerek tehditle susturuyor. Tekrar ifade etmek gerekirse bugüne kadar girdiği her seçimden mağlup çıkmış olan Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde de yenilgiye uğrayacağı şimdiden öyle gibi görülüyor.

Gelelim üçüncü parti olarak MHP’de ki gelişmelere; bu partinin bayraktarlığını yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli sağa sola zikzak yapmadan, eğilip bükülmeden doğru dürüst bir siyaset çizgisinde kalmaya devam ediyor. Devlet Bahçeli gerçekten de ismi gibi onurlu ve dik duruşlu bir devlet adamıdır. Milliyetçi görüşe sahip bir lider olarak Türkiye’nin geleceğini ve milletimizin bekasını düşünmekten başka bir amacı yoktur. Son zamanlarda ortaya çıkan genel başkanlık çekişmeleriyle FETÖ’cülerin bu parti ele geçirilme planları Devlet Bahçeli’nin tutarlı politikası, onurlu tavrı ve gerçek milliyetçiliği sayesinde bu entrikacılar tayfasına geçit vermemiştir.

MHP’ye gönül vermiş taraftarlarını milli birlik ve bütünlük konusunda birbirinden ayırmaya imkan yoktur. Siz bakmayın son zamanlarda vatan ve millet düşmanı FETÖ terör örgütü lideri Naletullah Gülen’in emriyle MHP’yi ele geçirme çabalarına. Başta Meral Akşener olmak üzere etrafında toplanan maceraperestler her gün hayali olarak kamuoyu araştırmaları yayınlayarak kendilerine taban bulmaya çalışmaktalar.

Bu yazımda HDP’den de bahsetmek isterdim; ancak PKK terör örgütünün siyası uzantısı ve sözcüsü olduğu için yorum yapmaya değmez gördüm. Son günlerde CHP ile HDP yetkilileri ittifak yapacaklarını ifade ettiler. Birbirinin benzeri olan bu iki parti İttifak yapsınlar bakalım, ondan sonra yorum yaparız…