PARTİLERİN MİLLİ DURUŞU

Mevlüt Mürsel Uzun

Şu sıralar bazı muhalefet partilerinin ve sol marjinal örgütlerin hedefinde hep MHP var. Bunun sebebi de MHP’nin Türkiye’nin huzurunu, istikrarını ve dış tehlikelere karşı geleceğini düşünüyor olmasıdır. Bir diğer sebepte gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ile ittifak yapmasıdır.

MHP’nin her zaman yaptığı gibi sergilediği birlik ve beraberliğe dair tutum ülkemize karşı düşmanca hareket eden iki yüzlü riyakar ABD’nin geri adım atmasında etkili olmuştur. Siyasi hayatımızda MHP’nin varlığı ülkemiz için vaz geçilmez bir sigorta gibidir. Onun içindir ki bu parti her zaman marjinal örgütlerin her zaman hedefinde olmuştur.

Türkiye’ye karşı düşmanlık eden Fethullah Gülen’in lideri olduğu FETÖ terör örgütü CHP ve HDP’nin içine sızdıktan sonra MHP’yi de ele geçirmek için çeşitli yöntemlere baş vurmuştur. Fakat bu partinin çatısı altında ülkesini ve milletini seven milliyetçilerin çokluğu bu art niyetlilere geçit vermemiştir. Yinede çok az bir grup bu şarlatana kanarak parti yönetimine karşı baş kaldırarak, korsan genel kurul toplantısı yapmak gibi bir hataya düşmüştür. Ne yapsalarda bu çeşit girişimler MHP’nin inançlı ve milliyetçi kadrolarını etkileyememiştir.

MHP diğer siyasi partilere nazaran son derece disiplinli ve omurgasını oluşturan ülkücü kesimin milli duruşları yüzünden ele geçirmenin zor olduğu bir partidir. Devlet Bahçeli mütevazi olduğu kadar, kararlı ve dik duruşu FETÖ’nün ihanetinden partiyi korumuştur. Fakat yinede MHP için tehlike geçmiş değildir. Kendisini milliyetçi olarak takdim eden bir İYİ Parti gerçeği ortada dururken, bunlara karşı uyanık olmaları gerekmekte. Yapılması gereken ülkücü kadroların her zamanki gibi Devlet Bahçeli’nin safında inançla, güvenle yer almaya devam etmeliler. Art niyetli çevrelerin ve malum medya organlarının gazına gelip de Pensilvanya hainine partilerini kaptırmamaları gerekir…

FETÖ terör örgütünün el attığı CHP içinden bazı kimseleri kolay elde etmiş olması ve bu kişileri yönetim kadrolarına kadar getirmesi terör örgütü adına iyi bir başarıdır. Partinin genel başkanı Deniz Baykal’ın şantaj kasetiyle nasıl görevden uzaklaştırılıp, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirildiği herkesin malumudur. Bu şaibeye muhatap olan CHP’nin bu ithamdan kurtulması biraz zor görünmekte.

1950 yılından beri iktidar yüzü görmeyen CHP’nin bundan sonrada takip ettiği politika yüzünden görmesi pek mümkün görünmüyor.

Fethullah Gülen’in tayin ettiği genel başkanlardan birinin de İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener olduğu iddia ediliyor. Bundan bir süre önce CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılan Meral Akşener’e “Siz cemaatin adayımısınız?” diye sorduğu bir soruya verdiği cevapta “Fethullah Gülen’de dahil, her hangi bir tarikat ve cemaatle irtibatım yok; olsaydı gururla söylerdim” diyor. Bu cevabın nasıl bir anlam ifade ettiğini okuyucuların takdirine bırakıyorum.

Bu ülkenin huzur ve istikrarını sağlamada ülke menfaatlerinin korunması yönünde partilerimize büyük görevler düşmektedir. Parti yetkilileri askerimizi, polisimizi şehit eden ve ülkemize karşı her türlü kötülükten geri durmayan terör örgülerine karşı açık tavır almaları gerekiyor. Parti genel başkanlarına Devlet Bahçeli’nin partimin çıkar ve menfaatinden önce ülkemin menfaatleri önde gelir sözü örnek teşkil etmelidir...