PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

YSK’nın kanunu yok sayan bir uygulaması ‘Mühürsüz’ oyların geçerli sayılmasıyla ‘Tartışmalı’ da olsa sistem/rejim değişikliği referandum oylamasıyla geçti…

Hemen uygulamaya geçecek iki madde HSK’nın (Hakimler Savcılar Kurulu) yeniden yapılanması ve cumhurbaşkanının parti üyesi olabilmesi…

Çok partili siyasi hayatımızda bir ilk, tarafsızlık üzerine yemin etmiş olan cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin; Genel başkanı olacak.

Günlerce sistemi savunanlar toplumun aklıyla dalga geçtiler. Bu uygulamanın alışılmış bir uygulama olmadığı, ileride ciddi sıkıntılara, bölünmelere, ayrışmalara yol açacağını… Bizim yönetim modelimizde cumhurbaşkanının partiler üstü olması gerektiğini savunanlara karşı; canım illa partinin başına geçecek, partinin genel başkanı olacak diye bir şey yok. Bu değişiklik sadece cumhurbaşkanına partiye üye olma hakkı veriyor, belki de olmaz dediler.

Ne oldu?

Başbakan Binali Yıldırım olağanüstü kurultay gündemimizde yok… Kurultay olağan akışında devam edecek…

Daha YSK kesin sonuçları ilan etmeden Erdoğan’ın partinin başına geçeceği ilan edildi…

YSK’nın sonuçları ilan ettiği gün, önceden kararlaştırılmış olan karar kamuoyuna ilan edildi; 2 Mayıs Salı, bugün AKP genel merkezinde grup toplantısında (Hani? Grup toplantıları TBMM dışında yapılamazdı) partiye resmi kayıt.

AKP, MKYK 21 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kurultay kararını resmiyet dönüştürmüş!

21 Mayıs’ta olağanüstü kurultayla (Hani? Olağanüstü kurultaylar kötüydü. AKP’de olağanüstü kurultaylara alışmaya başladı) Erdoğan’ın AKP genel başkanı olacağı gündür.

Bu değişiklik sadece partiye üye olma hakkı veriyor, parti genel başkanı olacağını bilmiyoruz, niyet okumaya gerek yok diyen; kamuoyu algı yaratıcıları, ne düşünüyorsunuz acaba?

Çok partili siyasi hayatımızda bir ilk yaşanacak; Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP’nin genel başkanı olacak. Yıllarca tek parti dönemine her türlü hakareti yapanlar, şimdi kendi parti devletini inşaa ediyor.

Cumhurbaşkanı öğleye kadar AKP genel merkezinde genel başkan olarak çalışacak; İlçe, il başkanlarını belirleyecek, il başkanları ile toplantı yapacak. Öğleden sonra saraya geçip cumhurbaşkanı olarak; İlçe kaymakamlarını, il valilerini… atayacak, MGK’na başkanlık yapacak.

Erdoğan’ı tanıyanlar, işi şansa bırakmayacağını bilmeliydiler…

Erdoğan geçmiş örneklere bakarak, ayakta kalmanın yolunun partiyi kontrol altında tutmaktan geçtiğini gördü. Ahmet Davutoğlu ile denedi olmadı; bıraktırdı… En çok güvendiği, bunca yıllık yol arkadaşı Binali Yıldırım ile denedi olmadı dedi; Bir yılını doldurmadan ona da bırak, çekil kenara dedi.

Şimdi genel başkan olmadan olağan kurultaya kadar Binali başbakan olarak devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel başkanı olarak; kendi anlayışına uygun örgüt dizayn edecek. Tek adaylı demokratik! Kongrelerde, Erdoğan’ı seçecek delegeler seçilecek. Erdoğan’ı seçmek için özel seçilen delegeler, Erdoğan’ı seçmeye Ankara’ya gelecek.

Önce Erdoğan delegeleri seçecek, delegeler de Erdoğan’ı genel başkan seçecek.

800 AKP’li idari ve adli yargıda hakim olmuş… Sürpriz mi? Şaşırdınız mı? Şaşıranlara şaşırmak lazım… Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; atamalar mevzuata uygun yapıldı, yazılıyı kazananlar mülakatı geçti. Mülakatta ne soruldu acaba? Tabi ki mevzuata uygun yapılacak, tabi ki mülakatı AKP’liler geçecek.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi bitti, kuvvetler birliği uygulaması başladı.

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