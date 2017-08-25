PAYLAŞILAMAYANLAR (!)

Müfit Demirkol

“İslam toplumu Milli görüş topluluğu”

İşte “paylaşılamayanlar” ın kilit taşı.. Bu topluluk Avrupa devletleri içerisinde bundan tam 22 yıl önce başlayan, “ILIMLI İSLAMİYET CUMHURİYETİ” hayallerinin başlangıcı.

Öncelikle Almanya da başlatılan bu hareketin kurucuları, militanları kimlerdir? Bu kuruluşun amacı nedir?

Mason kuruluşu gibi bir kuruluş olan bu gurubun kurucusu rahmetli ERBAKAN hocadır. Masonlar gibi sıkı bir dayanışma ve örğütlenme içinde olan bu örğütün şu anda ki birkaç militanının en özellerinin kimler olduğunu görelim.

Rahmetli Unakıtan, Bülent Arınç, Ali Babacan, Abdullah Gül, Melih Gökçek ve Recep Tayyip Erdoğan…

…Ve diğerleri….

Yani halen ülkemizin idaresinin başında olanlar..

Bu topluluğun içinde olup yurt dışında olduğu söylenen (!) diğer bir militan ise FETTULLAH GÜLEN hoca..

Necmettin Erbakan ile birlikte çalışmalar yapan bu örğüt, Fettullah Gülen ile birlikte Amerika Birleşik Devletlerinin büyük desteğini alarak, Önce Avrupa da , sonra Türkiye de, daha sonraları ise bütün dünya da “ILIMLI İSLAMİYET” için çalışmalara başladı.

Önce İslam nufusunun olduğu yerler seçildi. Asya da ki Türk ve İslam devletleri gibi…

Bu devletlerde ve ülkemizde, eğitim kurumları, öğrenci evleri, Kuran kursları açılmaya başlandı. Afrika da bulunan devletler de de bu çalışmalar devam etti. Bunlardan Azerbaycan erken davrandı. Fettullah Gülen okullarını kapattırdı. Ama halen Bakü de öğrenci evleri bulunmaktadır.

Yurdumuzda ki gelişmeleri ise çok daha farklı olmuştur. Eğitim kurumlarının açılmasının yanı sıra devletin ana temellerin de büyük çapta değişiklikler yapılmaya başlanıldı. Önce bu hareketlere karşı çıkan Türk silahlı kuvvetleri, ve aydınlarımız, bir takım entrikalarla, susturuldu. Büyük rütbeli subayların hakkında gene çeşitli oyunlarla suçlamalarda bulunuldu. Ordumuzda idare noktasında kimse kalmayınca yeni sistemler hazırlanmaya başlanıldı. Örneğin; Harp okullarından yeni mezun olmuş olanlar ile en az kurmay yüzbaşı rütbesinde olanların yapılacak sınavlarla rütbe yükseltilmesi planlandı.Ama gerçekleştirilemedi.Bunun üzerine tutuklu bulunan bazı yüksek rütbeli subaylarımız serbest bırakılarak görevlerine iade edildi. Memur yerleşim sınavlarında devletin muhtelif kademelerine, özellikle eğitim alanına dahi hilelerle kendi elemanları yerleştirildi.

Bütün bu oluşumlar emniyet teşkilatımızda da aynen yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor.

Yapılan bu çalışmalar, başta alt yapı eksikliği olmak üzere bir takım hataların yapılmasına sebep oldu. Ya bu arada beklenilmeyen bir gerçek meydana geldi. İşte bu gerçekle Türkiye de “FETO” devri başlandı. Bu gerçek ise yıl 2014 de Amerika da yaşayan Fettullah Gülen vefat etti. Yani bir anda tüm anlaşmalar (!) geçersiz kılındı. Artık hoca efendi yoktu.

Ve son oyun sahneye kondu.

Bu olay gizlenecekti.Amerika ya gidip Fettullah Gülen hoca yı Türkiye ye getirecek olan bakanlarımız boş ellerle döndüler.Ve artık sevilen, sayılan İslamcı hoca terörist ilan edildi. Tüm cumhuriyetciler, aydınlar, köşe yazarları, hakimler savcılar.. Akla gelen tüm Atatürkcüler birer “Feto” cu oldular. Gömleğine “Hero” yazanlar dahi tutuklandı.PKK teröristi ilan edildiler.

OHAL ile istenildiği şekilde KHK (kanun hükmünde kararname) çıkararak, tek başlı iktidar yaşanmaya başlanıldı. Ve..,,;

15 Temmuz harekatı… Onlarca insanımız bu oyunların kurbanı olarak can verdiler.15 Temmuz harekatının da FETO tarafından yapıldığı ilan edildi. Bayram ilan edildi. Okullara ders olarak konuldu.

Böylece paylaşılamayan kıymetler (!) tek kişinin iktidarı ile o tek kişiye verimiş oldu.