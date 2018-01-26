Perinçek misin? Nesin?

Eyüphan Kaya

Bu ülke sizin gibi karanlık kimselerin yüzünden uzun zaman zan altındaydı, zar zor bir az şeffaflaşıyordu ki yine ekranlara çıktınız.

Süreç pek müsait değil, yoksa birileri çoktan sana “haydı oradan” demişti bile. Yeni Türkiye’de senin gibilerine de yaşam hakkı var, ama sanki bir değermişsin gibi muallak konuşmanıza tahammül etmez/edilmez bunu bilmenizde fayda var.

*Ulusalcı mısın?

*Atatürkçü müsün?

*Milliyetçi misin?

Ne olursan ol sen sadece vatandaşsın bunu bil!

Öyle bir şeyler biliyormuşsun şeklinde tv programlarında boğazınızda konuşmayın. Eğer özel olarak askeriyede emniyette hala seninle irtibatı varsa KHK ile olmasa da yakında bir disiplin cezası ile uyarılacaktır bilmekte fayda var.

Macera dolu bir hayatın var maşallah,

*Apo ile görüşme,

*Kıbrıs harekatının karşısında olma,

*Pembe renkli Kürdistan haberleri,

*Ergenekoncularla dostluk pozları,

*Kemal Alemdaroğlu ile irtibatın,

*Derin devletın adamı olma görüntüsünü verme,

*İslam geliyor vavaeylası…vs.

Bu tür aktrasyonlar bir zamanlar işe yarıyordu, ama bu gün artık işe yaramıyor, yeter artık Anadolu’nun ağız tadını kaçırma bence ne dersiniz?

Bu ülkeyi seviyorsan hırt pırt televizyon ekranlarına çıkma olur mu? Senin modan geçti, artık Anadolu senin dilinden anlamıyor, insanımızın moralini bozma, olur mu?

Yeni sistemin gülmeği senin gibilerine bol geliyor. Çünkü bu sistemde hak ve özgürlükler var, sorunlar minimize oluyor. Artık her vatandaş bir birey olarak değerlidir.

Senin yaşın 80’e dayandı, fırsat elindeyken tövbe istiğfar et, yüce Allah Gefurdur, Rehimdir, sizi de af edebilir.

Sakın yaşadığın o karanlık günlerin hayaliyle yaşama, o sürecin eceli tamamlandı, Anadolu insanı yeterince tesirinde yaşadı, o zulümden kurtulmuşken bir daha o günlere dönmeye hiç niyetleri yok bilesiniz.

Reis’in sağında, solunda yer almak istiyorsan Mehmet Metiner gibi önce eski yolundan vazgeçtiğinizi dillendireceksin, o gittiğimiz yol yol değildi diyeceksin, ülkemiz için bağımsızlık yolu tek çaredir, o da Reis’in takip ettiği yoldur diyeceksin.

Yoksa eski günahlarınla, bu devletin sağında solunda yer alma! bu millete zararın dokunur.

Bir dua edeceğim tüm okuyucularım amin desin “ya Rebbi Anadolu insanını Perinçek ve eski arkadaşlarının ait olduğu eski karanlık günlerin şerrinden koru!”

Selam ve selametle.