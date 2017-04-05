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Personele yönelik düzenli olarak eğitim çalışmaları yapan Mamak Belediyesi bu kez kurum müdürlerine iş güvenliği eğitimi verdi

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Personele yönelik düzenli olarak eğitim çalışmaları yapan Mamak Belediyesi bu kez kurum müdürlerine iş güvenliği eğitimi verdi
A sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitim seminerinde Müdürlüklerin alacakları önlemler ve çalışanlara yönelik iyileştirme ve..

A sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitim seminerinde Müdürlüklerin alacakları önlemler ve çalışanlara yönelik iyileştirme ve verimlilik çalışmaları, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri gibi konular ele alındı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Önce can güvenliği diyerek kurum içi personelimize yönelik düzenli olarak iş güvenliği eğitimleri veriyoruz. İş yerinde alınacak basit önlemlerle büyük kazaların önüne geçilmesi mümkün” dedi.

 

Çalışanların hukuki hakları da ele alındı

Eğitim programında elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarda çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma gibi konularda da bilgi verildi. Ayrıca kurumun yasal sorumlulukları, cezai müeyyideleri, uygulanacak kanun hükümleri ve buna bağlı yönetmeliklerin, çalışanların hukuki hakları konusunda bilgi verildi. 

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