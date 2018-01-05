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Petrole en çok sahip olan ülkeler

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Nur Çelebi

Uğruna savaşların yapıldığı, ülkelerin karşı karşıya geldiği dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olan petrole en çok sahip olan ülkeler belli oldu. Medyada konuyla ilgili inceleme yapan Interpress’in  Global Firepower tarafından açıklanan verilerden derlediği bilgilere göre dünyada en fazla petrole sahip ülkenin Venezuela olduğu belirlendi. 300 milyar varile sahip ülkeyi 269 milyar varille Sudi Arabistan takip ederken üçüncü sıradaki Kanada’nın ise 171 milyar varil petrole sahip olduğu tespit edildi. Son günlerde iç karışıklıklarla çalkalanan İran 157.8 milyar varil ile dördüncü sırada yer alırken, komşusu Irak’ın ise 143 milyar varil petrole sahip olduğu saptandı.

Türkiye 300 milyon varil petrole sahip …

Dünyada ispatlanmış petrol rezervi, geçen yıl yüzde 7,7 artışla 1,520 milyar varilden 1,637 milyar varile yükselirken, Türkiye’nin ise 300 milyon varil ile 50’inci sırada yer aldığı belirlendi. Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip diğer ülkeleri ve sahip oldukları petrol ise sırasıyla Kuveyt:104 milyar varil, Birleşik Arap Emirlikleri:98 milyar varil, Rusya:80 milyar varil, Libya:48.3 milyar varil, Nijerya:37 milyar varil, Amerika Birleşik Devletleri:36.5 milyar varil, Kazakistan:30 milyar varil, Çin:25 milyar varil, Katar:25 milyar varil, Brezilya:16 milyar varil, Cezayir:12 milyar varil, Meksika:9.7 milyar varil, Ekvador:8.8 milyar varil, Angora:8.4 milyar varil, ve Azerbaycan:7 milyar varil olarak tespit edildi.

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