Peygamber sevgisi Diyarbakır’dan yankılandı

Eyüphan Kaya

Peygamber Sevdalıları Platformu teşekkül ettiğinden bu yanı adına yakışır bir şekilde peygamberi değerlere sahip çıkıyor, peygamberle ilgili meydana gelen yanlışların karşısında dimdik duruyor. Peygambere milyonlarca salat ve selam göndererek İslam ve Peygamber düşmanlarını sersemleştiriyor.

Özellikle 1989 yılında DİB tarafından kabul edilen “Kutlu Doğum Haftası”nı, “Kutlu Ay”a dönüştürerek nerdeyse Nisan ayı boyunca il ve ilçelerimizde, hatta bazı ücra köylerimizde dahi yaptıkları etkinliklerle Peygamber'i anarak, anlayarak hayatını model alıp, İslami bir ruhun uyanmasına vesile ediliyor.

Bu münasebetle Peygamber Sevdalıları Platformu'nu candan tebrik ediyorum. Bu sevdada bir ihlas, muhabbet var ki, her geçen yıl deniz dalgası misali yayıldıkça yayılıyor. Peygamber sevdasına kim doymuş olabilir ki, O’na doğru atılan her adım insanı bir az daha Allah’a yaklaştırıyor, manevi derecesinin yüceltiyor.

Hele bir Diyarbakır Kutlu Doğum etkinliği var ki galiba dünyada bir ilk, Diyarbakır insanı Allah’a şükür etmeli ki bu manevi motiflerle örülü kutlu doğum şehrimizde gerçekleşiyor, yüz binler aynı anda Hatem-ül Enbiya olan Hz.Muhammed’e salat ve selam gönderiliyor. Allah’u Ekber nidaları dünyaya yankı yapıyor.

Kürt kamuoyuna asıl kimliği hatırlatılırken, hem İslam dünyasına göndermelerde bulunuluyor, hem de ümmetin sorunlarına çare çözüm üretiliyor.

Ne var Kutlu Doğum programında?

Her şeyden önce Peygamber sevgisi var,

Peygamber'e salat ve selam var,

Allah’ın birlik ve kudretine işaret eden tekbirler var,

Umutsuz durumda olan Müslümanlara umut var,

Kürdistan’ın asıl kimliği var,

Edep, haya, merhamet, mertlik ve cesaret var,

En önemlisi de vahdet ve vahdaniyet var.

Ben bir Diyarbakır’lı olarak bu sevdanın şehrimden yükselmesinden, yücelmesinden, yayılmasından onur duyuyorum.

Bazıları siyasi kaygılarla bu tür çalışmaları küçük görme çabasında olabilir, fakat bu yaklaşım doğru değildir. Peygamber'in vefatından sadece 7 yıl sonra bu kadim şehir imanla müşerref olmuşsa elbette ki bu gün de İslami uyanışa öncülük yapacak, yapmalıdır.

Bu gün İttihadı Ulema, Ulema Vakfı, Ehli Sünnet Alimler Birliği gibi ulusal ve uluslar arası oluşumların yöneticileri arasında elhamdülillah Diyarbakırlılar vardır. Ne mutlu bize ki böyle girişken alimlerimiz var. Kürtlerin devleti olmadığı için ilmi/alimi her şeyin üstünde tutulmuş ve bu değerler Kürtler arasında eskisi kadar olmasa da yaşamaya devam ediyor.

Peygamber sevgisini bize aşılayan alimlerimizden Allah razı olsun, bunu haykıran gençlerimize Allah (cc) takat versin. Anadolu insanın da bundan bir marifet bir muhabbet alsın ki selam ve dua ile barış içinde yaşayabilelim ne dersiniz?

Başta Peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlere salat ve selam olsun.

Selam ve selametle kalın.