PEYGAMBERİMİZİN BİR YAHUDİNİN ŞAHSINDA İNSANA BAKIŞI

04 Ocak tarihli “Bütün İnsanlarla Fıtrat Kardeşleriyiz?” başlıklı yazımı –Allah şanını artırsın- Peygamberimizden bir insanlık örneğiyle bitirmek istiyordum. Yazı uzayınca erteledim. Onu sunuyorum.

Kur’ân’da Rabbimizin tanıttığı örnek insan tipi Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimiz Hz.Muhammed’dir. Biz bunun için onu izlemekle yükümlü kılındık.

Arz edeceğim olayı hiç unutamıyorum. Uzun yıllar önce İmam Hatibi olduğum İstanbul Süleymaniye Cami’inde bir Cuma hutbesinde Aziz Peygamberimizi tanıtmaya çalışırken onun insana bakışı ve saygısını dile getirmek için şu örneği vermiştim:

“Peygamberimiz sahâbileriyle otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz de ayağa kalkar. Sahabiler ‘Ya Resulallah! Ayağa kalktınız ama bu bir Yahudi ölüsüydü,’ derler. Bu hatırlatma üzerine Peygamberimiz şöyle buyurur:

“O da bir insan/ muhteşem özelliklerle donatılarak yaratılmış bir fıtrat kardeşimiz değil miydi? “

Hutbemizi dinleyen fakat genelde Kur’ân’ın rûhunu ve özelde Peygamberimizin cevabının ihtişamını, güzelliği ve zarafetini kavrayamayan bir ilâhiyat profesörümüz, olayı içselleştiremediği için benden bu olayın kaynağını istedi. Ben de Sahih-i Müslim’deki kaynağı verdim.

İnsan, kendisini yaratan Allah’a muhtaçtır ve O’na muhataptır. Rabbimiz olan Allah, denemeye uğrattığı insana iman edip etmeme, İslamî kurallara göre yaşayıp yaşamama özgürlüğünü vermiştir. Biz tebliğ edeceğiz. Bizim gibi inanmıyor, diyerek asla hiç kimseye zulmedemeyiz. Bizim böyle bir hakkımız yoktur. İnsanlar, Allah'ın kullarıdır, sorguya çekecek olan da O’dur. Haklarımız ve hürriyetlerimizi çiğneyerek bize zulmetmedikçe ve aleyhimize ittifaklar oluşturmadıkça bütün insanlara iyilik etme ve adaleti olmakla yükümlüyüz.

Mümtehine sûresinin 8.âyetinde şöyle buyrulur:

“Allah, Müslüman olduğunuz için sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmaya çalışmayan insanlara iyilik etmenizi ve onlara adaletli davranmanızı asla yasaklamaz. Hiç şüphesiz Allah hukuki ve sosyal adaleti yaşatmaya çalışanları sever. “